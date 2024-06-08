В Украине представили разведывательно-ударный комплекс MOROZ: как он работает. Видео

В Украине разработали разведывательно-ударный комплекс MOROZ, который может вести огонь и работать даже в темное время суток. Этот роботизированный комплекс поможет сохранить жизни воинов ВСУ.

Комплекс MOROZ обладает высокой автономность и может работать непрерывно 48 часов. Об этом в Facebook сообщил Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Наземные роботизированные комплексы могут выполнять задачи дистанционно, в то время как оператор находится в безопасности. В частности, разведывательно-ударный комплекс MOROZ может атаковать в составе штурмовых групп, а также нести дежурство на боевых позициях.

Федоров подчеркнул, что оператор может находиться в блиндаже на расстоянии от наземного комплекса до 1,4 км. Также министр подчеркнул, что на этот роботизированный комплекс можно установить пулемет калибра 7,62 мм и эффективно вести огонь по противнику.

Кроме того, комплекс эффективно работает и днем, и ночью – на нем стоит камера с 30-кратным зумом и прицел с тепловизором и дальномером.

Также MOROZ может работать непрерывно 48 часов и поражать небронированную и легкобронированную технику. Федоров подчеркнул, что этот комплекс прошел кодификацию. Сейчас уже есть первые контракты с государственными заказчиками.

Напомним, главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что в планировании оперативно-стратегических и тактических задач украинская армия опирается на технологические инновации. По его словам, любые роботизированные системы помогают сохранять жизнь людей на поле боя.

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