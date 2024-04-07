'Роботизированные системы помогают сохранять жизнь': Сырский и Умеров проверили новое украинское оружие. Фото

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что в планировании оперативно-стратегических и тактических задач украинская армия опирается на технологические инновации. По его словам, любые роботизированные системы помогают сохранять жизнь людей на поле боя.

Также он анонсировал, что скоро новые технологические разработки появятся на поле боя. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Сырский подчеркнул, что вместе с министром обороны Рустемом Умеровым ознакомился с новейшими разработками от украинских производителей. Главнокомандующий отметил, что технические команды высоко мотивированы и постоянно работают над улучшением своих продуктов.

Генерал-полковник заявил, что разработчики усовершенствуют уже применяемые в войсках системы, а также развивают стартапы на основании поставленных военными задач для достижения тактических и оперативных целей.

Также он добавил, что речь идет не только о дронах наземного и воздушного базирования, но и о роботизированных комплексах, которые могут выполнять задачи по минированию и разминированию территорий. Кроме того, идет работа над производством дистанционно управляемых ударных платформ, которые вскоре появятся на поле боя.

"Любые роботизированные системы помогают сохранять жизнь людей на поле боя, в частности, роботизированные системы для эвакуации раненых, когда каждая минута критически важна. Особого внимания заслуживают боевые роботизированные платформы, которые вскоре будут массово участвовать в боевых действиях", – заявил Сырский.

Напомним, президент Владимир Зеленский провел совещание с главнокомандующим Александром Сырским, министром обороны Рустемом Умеровым, начальником ГУР Кириллом Будановым и главой СБУ Василием Малюком. Военно-политическое руководство обсудило ситуацию на фронте и планирование дальнейших действий.

Ранее Сырский заявил, что оккупанты, используя преимущество в воздухе, в ракетах и артиллерийских боеприпасах, пытаются любой ценой выйти на административную границу Донецкой области. Особенно сложная ситуация на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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