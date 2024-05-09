Назвались ДРГ ВСУ: в Белгородской области оккупанты расстреляли офицеров, приехавших с проверкой

В Белгородской области оккупанты расстреляли офицеров, приехавших к ним с проверкой. Причиной стало то, что последние решили подшутить и назвались "ДРГ ВСУ".

Об этом сообщает Telegram-канал "Досье шпиона". "ДРГ зашла в Белгородскую область. Два офицера ВС РФ получили ранения. Но есть нюанс. Нюанс состоит в том, что никакой ДРГ там и близко не было, а офицеры ранены в результате дружеского огня и своего собственного идиотизма", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел в вечернее время 7 мая 2024 года в районе населенного пункта Красная Яруга, находящегося в Белгородской области, в 12 километрах от государственной границы.

На блокпосте, который охраняли два рядовых – Деменев и Попков, которые были призывниками, приблизился автомобиль ВАЗ-2109 черного цвета. В машине находились два человека в военной форме.

Рядовой Попков подошел к автомобилю, чтобы уточнить цель их прибытия и проверить документы. Водитель автомобиля, не представившись, вытащил из кобуры пистолет Макарова и направил его на Попкова. Он также приказал Попкову отдать служебное оружие и встать на колени, заявив, что они члены "ДРГ ВСУ".

В этот момент второй рядовой Деменев, услышав слова о ДРГ и увидев пистолет, направленный на его товарища, без предупреждения начал стрелять в автомобиль из АК-74.

Затем Деменев сообщил об инциденте из-за рации. После изъятия документов у раненых пассажиров автомобиля, оказалось, что на блокпост прибыли не члены "ДРГ ВСУ", а офицеры 473 окружного учебного центра (в/ч 31612, Свердловская область) с проверкой.

Шутником, который был за рулем, оказался начальник штаба 24-го стрелкового батальона капитан Козлов. Пассажир – лейтенант Липатов. Оба доставлены в белгородскую больницу.

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