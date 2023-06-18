Названы сроки принятия решения по делу 'Украина против РФ' в Гааге

Посол по особым поручениям МИД Украины, агент Украины в Суде ООН Антон Кориневич заявил, что решение Международного суда ООН может стать первым по целому ряду решений, которые будут признавать нарушение Россией международного права. По его словам, с даты завершения устных слушаний по сути до дня принятия решения может пройти ориентировочно полгода.

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Также Кориневич подчеркнул, что это первое дело "Украина против России", которое слушается по существу. Об этом он рассказал в комментарии "Украинскому радио".

Посол называет такие действия Международного суда ООН значительным шагом вперед, ведь это означает, что следующий этап – это уже объявление решения. Примечательно, что еще в 2017 году Украина подала иск о нарушении РФ двух конвенций, в частности Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, которое касается финансирования террористов "Л/ДНР" и совершения ими нападений с целью устрашения гражданского населения и оказания влияния на власть.

Также речь идет о нарушении прав в отношении двух этнических сообществ в Крыму – крымскотатарского коренного народа и этнических украинцев. Соответственно, РФ после временной оккупации Крыма начала систематическую кампанию дискриминации против крымских татар и украинцев.

"Нам всем хотелось бы, чтобы дела рассматривались быстрее, но именно таковы темпы международного правосудия. Колеса правосудия крутятся не очень быстро, но крутятся. Очень важно, что мы уже имели слушание по сути дела и следующий этап – это уже объявление решения Международного суда, которое, как мы надеемся, будет соответствующим и подтвердит, что РФ нарушила два международных договора", – заявил посол.

Ранее сообщалось, что у Международного суда ООН имеются достаточные факты, чтобы рассмотреть возможность привлечения России к ответственности за нарушение двух конвенций – Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о запрете всех форм расовой дискриминации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЕС намерен обсудить с партнерами по G7 планы создания специального трибунала по преступлениям страны-агрессорки России против Украины. Там стремятся привлечь к ответственности российских лидеров за военное вторжение и оккупацию, которые нарушили Устав ООН.

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