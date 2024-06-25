'Не более чем мыльный пузырь': Грабский указал на нюанс с ядерными учениями в России

Государство-террорист Россия продолжает разбрасываться ядерными угрозами в адрес Запада, но такой шантаж не приносит агрессору желаемого результата. Однако РФ вынуждена продолжать угрожать, так как не может ничего противопоставить цивилизованному миру.

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Более того, россияне десятками лет не отрабатывали реальные алгоритмы применения ядерного оружия. Об этом в эфире программы OBOZ.TALK рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, ядерный шантаж был последний аргументом России, но даже он не принес врагу желаемого результата. Также Грабский добавил, что после того, как угрозы диктатора Путина не сработали, ему больше нечем угрожать Западу.

"И мы, в принципе, игнорируем этот шантаж ядеркой. Больше мы ничего не услышим. Россияне, знаете, как когда-то говорили в авиации, дострелялись до железки. Выстрелили все аргументы, кроме нервных заявлений. Это напоминает, в свое время в 60-70 годах было такое выражение, очень распространенное на территории Советского Союза, в частности, "последнее китайское предупреждение". Теперь мы будем говорить "последнее кремлевское предупреждение", по крайней мере на следующее поколение", – заявил Грабский.

Военный эксперт подчеркнул, что страна-агрессор Россия не может ничего противопоставить цивилизованному миру, ведь она не способна создать какое-нибудь качественное новое оружие. Оккупанты используют в основном советское вооружение, а реальных испытаний ядерного оружия в РФ никогда не было.

"Все, что они используют, это оружие советских времен. Я всегда в этом контексте задаю вопрос: скажите, пожалуйста, когда Россия проводила последние реальные испытания ядерного оружия? Ответ: никогда в своей истории РФ этого не делала. В этом ответе и кроется невозможность применения ядерного оружия в принципе. Потому что применение ядерного оружия в ситуации, когда практически два поколения людей, которые должны заниматься этим оружием практически, выпали из контекста совсем", – сказал Грабский.

По его словам, ни одно ядерное государство мира не заявляло о каком-либо изменении статуса ядерных сил РФ, которое могло бы свидетельствовать о подготовке к применению такого оружия. Также Грабский подчеркнул, что так называемыми ядерными учениями РФ лишь пытается запугать цивилизованный мир.

"Одно дело – подрисовывать эту ракету, делать какие-то тестовые замеры, а совсем другое дело – отрабатывать реальные алгоритмы. Россия никогда не отрабатывала реальные алгоритмы, а ссылаясь опять-таки на игроков Большого западного клуба или ядерного клуба, я слежу за сообщениями тех, кто несет за это полную ответственность. Ни одна из стран, имеющая в своем арсенале официальные ядерные боеприпасы, не заявляла о каком-либо изменении статуса ядерных сил РФ. Все эти учения, которые проводятся, это не более чем мыльный пузырь, который имеет целью кого-то запугать. Нас трудно чем-то запугать. Поэтому Россия использовала последние аргументы и нас уже нечем пугать. Теперь мы будем пугать Россию", – отметил военный эксперт.

Напомним, страна-оккупант может сократить время принятия решения по применению ядерного оружия, предусмотренное официальной доктриной РФ. Это может произойти, если Москва вдруг надумает, что "угрозы растут".

Как сообщал OBOZ.UA, в конце мая российский диктатор Владимир Путин по поводу возможного предоставления Украине права бить по территории РФ западным оружием намекнул на возможность ядерного удара. Причем, таким ударом РФ грозит "малым странам НАТО".

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