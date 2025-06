Не четыре области: в ISW объяснили территориальные 'амбиции' России в отношении Украины и указали, к чему готовится Кремль

Российские войска недавно продвинулись к административной границе Донецкой и Днепропетровской областей, в то время Кремль продолжал демонстрировать, имеющий более широкие территориальные амбиции в Украине. Он рассматривает территории за пределами оккупированных районов Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей и Крыма.

Видео дня

Об этом информирует Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). По мнению аналитиков, ныне не идет речь о начале новой операции РФ по захвату оперативно значимой территории на юго-востоке, но любые "завоевания" агрессор будет использовать для манипуляций в переговорном процессе.

Согласно их данным, недавно российские войска продвинулись к северо-западу от Горихово (к юго-востоку от Новопавловки) на границе Донетчины и Днепропетровщины. Министерство обороны РФ 9 июня заявило, якобы их центральная группировка войск захватила "больше территории" в неуказанных районах Днепропетровской области. При этом российские милитаристы в течение двух дней утверждали, мол, ВС РФ (включая подразделения 90-й танковой дивизии) ведут бои вблизи админграници Днепропетровской области и якобы уже на ее территории.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков накануне заявил, что Россия начала наступление на Днепропетровщину "в рамках создания буферной зоны" в Украине. А первый замглавы комитета госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев пригрозил, что Днепропетровская область "теперь находится в сфере интересов российских военных".

Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас добавил, что их наступление на Днепропетровщину свидетельствует о начале "денацификации" области Россией – то есть сделал отсылку к давнему требованию Кремля о "смене киевского режима. Волну путинских наративов подхватил и глава комитета госдумы по обороне Дмитрий Саблин, уверяя, что Россия "обязательно возьмет Днепр" и другие неуказанные украинские города, если Украина "не заключит мир на условиях" Кремля.

"Российские чиновники, вероятно, создают информационные условия для незаконного объявления Днепропетровской области аннексированной. Они неоднократно давали понять, что Россия сохраняет территориальные амбиции за пределами четырех областей, которые уже незаконно аннексировала. На этом фоне Лавров повторил давнее заявление Кремля о том, что Одесса является "российским" городом", – оценили в ISW.

Замглавы Офиса президента Украины полковник Павел Палиса ранее предположил, что Россия стремится оккупировать всю Украину на восточном (левом) берегу реки Днепр, включая части Днепропетровской области, и захватить Одесскую и Николаевскую области к концу 2026 года. Военные эксперты продолжают оценивать, что Россия не заинтересована в мирных переговорах с Украиной и готовится к затяжной войне, чтобы добиться дальнейших успехов на поле боя.

"Текущая российская тактика вблизи юго-востока Днепропетровской области является продолжением продолжающихся наступательных усилий России на юго-западе Донецкой области, а не началом новой крупной наступательной операции по захвату оперативно значимой территории Днепропетровщины", – повторил свою оценку ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло оценил, что сообщение РФ о наступлении на Днепропетровщине и Сумщине является информационно-психологической операцией. По его словам, объективные возможности армии РФ ограничены, а потому она не может развивать мощное наступление в указанных областях, как и продвигаться на Харьковщине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!