Заявления представителей Кремля, в том числе диктатора Владимира Путина, продолжают демонстрировать более широкие территориальные амбиции России в Украине. Они выходят далеко за пределы Крыма и четырех областей, которые агрессор незаконно аннексировал.

РФ постоянно преследует цель полного уничтожения украинского государства и подчинения украинского народа. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Отмечается, что 30 июня Путин провел совещание по социально-экономическому развитию оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, в ходе которого часто называл захваченную часть Украины Донбассом и "новороссией".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков "ответил" на заявление мэра Одессы Геннадия Труханова от 27 июня о том, что город не является "российским" и имеет свою собственную историю, утверждая, якобы история Одессы "неразрывно связана" с Россией. А помощник диктатора Владимир Мединский тараторил, что русские и украинцы – "один народ" с "исторической родиной", и упомянул "древние русские земли по обе стороны Днепра", "новороссию" и Крым.

"Заявления Путина, Пескова и Мединского от 30 июня – это лишь последние заявления кремлевских чиновников, указывающие на масштаб территориальных амбиций России. Путин повторил на Петербургском международном экономическом форуме 20 июня, что он считает российский и украинский народ "одним народом на самом деле" и что Украина "принадлежит России", – напомнили в ISW.

Аналитики указали, что кремлевские чиновники регулярно называют Одессу "российским" городом, включая министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который в последний раз сказал так 9 июня. Также они неоднократно ссылались на "новороссию", которую определили как всю восточную и южную Украину. Ссылка же Мединского на "древние русские земли по обе стороны Днепра" также согласуется с призывом гауляйтера Херсонской области Владимира Сальдо от апреля 2025 года к России полностью контролировать районы реки Днепр, которые проходят через Херсонскую, Запорожскую и Днепропетровскую области.

Заместитель главы Офиса президента Украины полковник Павел Палиса в начале июня 2025 года заявил, что Россия намерена оккупировать всю Украину на восточном (левом) берегу реки Днепр и захватить Одесскую область к концу 2026 года.

"Путин и другие кремлевские чиновники постоянно указывали, что они не верят, что Украина является независимым государством со своей собственной историей, идентичностью и культурой, отдельной от России. Продолжающаяся приверженность российских чиновников этим нарративам демонстрирует постоянную цель Кремля по уничтожению украинского государства и подчинению украинского народа", – оценил ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, предатель Украины Владимир Рогов, который после побега в Москву стал главой "комиссии общественной палаты РФ по вопросам суверенитета", заявил, что украинские Сумы являются "исторически русским городом", население которого ждет прихода России. Более того, он утверждал, что якобы Киев относится к Сумам и его жителям "по остаточному принципу".

