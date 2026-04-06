'Не дождался возвращения домой': ГУР обнаружило тело гражданина Непала, который воевал на стороне РФ. Фото

Главное управление разведки идентифицировало тело гражданина Непала. Он воевал на стороне оккупантов и погиб во время попытки штурма украинских войск в Донецкой области.

Об этом сообщило ГУР МО Украины. Иностранный наемник хотел вернуться к себе на родину, однако не успел и был ликвидирован.

Что известно о наемнике

Убитый оккупант – гражданин Непала Мадан Кумал, 1995 года рождения. В 2023 году он подписал в Москве контракт сроком на четыре года, чтобы служить в составе российских войск. Впоследствии его направили в воинскую часть №29328 – подразделения, где неоднократно фиксировали массовые дезертирства иностранцев, завербованных в оккупационную армию. После нескольких недель подготовки Кумала отправили на линию боевого соприкосновения, ему пришлось приобретать боевые навыки уже в процессе.

Позже наемника перевели в 1-й стрелковый взвод 2-й стрелковой роты 3-го стрелкового батальона 87-го отдельного стрелкового полка в составе 51-й общевойсковой армии РФ (в/ч 34479).

Хотел вернуться домой

Отмечается, что в феврале 2024 года непальцу предложили получить российское гражданство. Но поскольку он уже осознавал, куда попал и что его ждет, — 30 марта написал отказ, объяснив это желанием вернуться домой. Однако не успел – Кумал погиб во время попытки штурма украинских позиций. Некоторое время непальцу "везло", ведь он находился на оборонительных позициях и не был привлечен к штурмовым действиям. Однако в конце концов из-за катастрофических потерь среди российской пехотыкомандование отправило в атаку и его.

За время службы Кумала его родные забили тревогу и присоединились к протестам в Непале, требуя вернуть наемников из России. Они подали официальное обращение к непальскому консулу, однако вернуть родственника не успели.

ГУР МО Украины предостерегает иностранных граждан от поездок в Россию и любой работы на ее территории, особенно нелегальной. Такие действия могут обернуться реальным риском оказаться в штурмовом подразделении без надлежащей подготовки и шансов на выживание.

