Не дожил четыре дня до 45-летия: под Бахмутом погиб боевой медик из Черкасской области. Фото

На войне погиб военный из Черкасской области, боевой медик роты огневой поддержки Петр Степаненко. Защитник полег в бою 8 июля.

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О тяжелой потере сообщил Шполянский городской совет, где жил военный. Защитник погиб от смертельной пули врага на Бахмутском направлении.

Почти сразу после начала полномасштабного вторжения Петр отправился в армию, чтобы защитить свою землю от захватчиков.

"В рядах Вооруженных Сил Украины Петр Степаненко с 01 марта 2022 года, верный военной присяге, стойко, мужественно и неуклонно служил своему народу и Родине!", – пишут в общине.

Защитнику через несколько дней должно было исполниться 45 лет. Городской совет Шполы объявил трехдневный траур с 9 по 11 июля.

"Теперь Петр в небесном войске выдающихся краян, величественных воинов, которые жили и боролись за Украину… Мы не забудем… Память вечна… Герою слава!", – пишут в общине.

Напомним, что в бою с российскими захватчиками погиб киевский актер Филипп Виннер (Дедковский), защищавший Украину от террористов более года. О смерти храброго защитника стало известно 9 июля – в день его рождения.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в боях за Украину погиб звукорежиссер Кировоградской областной филармонии Андрей Волков. Ему было 47 лет.