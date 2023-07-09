В боях с армией РФ погиб звукорежиссер Кировоградской областной филармонии Андрей Волков. Фото

В боях за Украину погиб звукорежиссер Кировоградской областной филармонии Андрей Волков. Ему было 47 лет.

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О тяжелой потере сообщила заместитель директора филармонии Оксана Буртова. Прощание с Героем, которого коллеги называют "образцом самопожертвования и отваги", состоится 11 июля.

"Со скорбью и глубокой грустью в сердце мы узнали о трагической потере. На 48-м году оборвалась жизнь нашего коллеги (звукорежиссера) Андрея Волкова, который погиб, защищая нашу страну. Это несомненно огромная потеря для нашей команды и для всех, кто его знал. Наш Андрей проявил высокое мужество и самоотверженность. Его самопожертвование и отвага не будут забыты, но всегда будут оставаться в наших сердцах и памяти каждого из нас", – отметила Буртовая.

От имени всех коллег павшего Героя она выразила соболезнования семье Волкова и подчеркнула, что все, кто знал его при жизни, запомнят Андрея как "великий пример мужества, жертвенности и любви к нашей стране".

"Всегда улыбающийся, положительный, искренний...отец нашего солиста Павла, звукорежиссер областной Филармонии...Мужественный, несгибаемый воин. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Андрея. Мы всегда будем помнить о его героизме, самопожертвовании ради мирной жизни в независимой Украине", – отметили после известия о гибели Андрея Волкова в Народном художественном хореографическом ансамбле "Час пик".

Прощание с Героем состоится в Кропивницком в 10.00 11 июля. Похоронят его на Дальневосточном кладбище.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб защитник из Тернополя Богдан Яцишин. В августе ему должно было исполниться 29 лет, без отца осталась маленькая дочь.

Также сообщалось, что под Бахмутом погиб воин из Хмельницкой области Максим Басистый. Он был сыном кадрового военного и рано лишился отца. Однако, не колеблясь, стал на защиту Украины и в 2014-м, и в 2022-м, когда РФ начала уже полномасштабную войну.