В августе ему должно было исполниться 29: в боях за Украину погиб защитник из Тернополя. Фото

В боях Донецкой области погиб уроженец Тернопольщины Богдан Яцишин. В августе ему должно было исполниться 29 лет, без отца осталась маленькая дочь.

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Свое последнее сражение Богдан принял вблизи населенного пункта Клещеевка на Бахмутском направлении 5 июля. О тяжелой потере сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.

"Еще одна трагическая весть для нашего города. Мужественно защищая Украину, погиб Яцишин Богдан Игоревич. Его жизнь оборвалась 5 июля во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Выражаем самые искренние соболезнования семье и близким воина. Склоняем голову перед отважностью нашего Героя. Вечная и светлая память", – написал Надал.

Воин родился 9 августа 1994 года в Скала-Подольской общине Чортковского района. Жил в Тернополе.

По данным Второго отдела Чертковского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, старший лейтенант Богдан Яцишин погиб при выполнении боевого задания под Клещеевкой на Бахмутском направлении.

"Преданный военной присяге на верность украинскому народу, мужественно исполнив военный долг в бою за Украину, ее свободу и независимость, 5 июля 2023-го возле населенного пункта Клещеевка Донецкой области погиб старший лейтенант Яцишин Богдан Игоревич, 1994 года рождения. Склоняем головы перед светлой памятью Героя, отдавшего жизнь, защищая Украину. Искренние соболезнования родным и близким, разделяем боль их невосполнимой утраты. Пусть Господь примет его светлую душу и поселит там, где праведные покоятся", – говорится в сообщении.

У воина осталась жена и маленькая дочь.

"Читаю новости и снова не верю... Веселый, положительный Богдан, у которого прекрасная жена Алина и маленькая дочь-принцесса. Ему еще жить и жить. Но проклятые москали снова унесли молодую жизнь", - написала знакомая погибшего воина Татьяна Кравцова из Тернополя.

В конце августа воин должен был встретить свое 29-летие. Вместо этого 9 июля земляки Богдана будут встречать траурный кортеж с телом Героя. Жителей Чертковского района просят достойно встретить защитника. Кортеж будет двигаться с 10:30 со стороны села Лосяч через Гуштин, Бурдяковцы, Скалу-Подольскую в Иванков.

В Иванкове в 16:00 9 июля состоится чин похорон павшего воина.

7-9 июля в Скале-Подольской объявили трехдневный траур за павшим Героем. Соответствующее распоряжение подписал поселковый глава Игорь Лобода.

В дни траура на коммунальных учреждениях, организациях и других заведениях, независимо от формы собственности, будет приспущен Государственный флаг Украины с траурной лентой. С 7 по 9 июля на территории общества также запрещено проводить развлекательные мероприятия и публичное прослушивание музыки.

Напомним, ранее стало известно, что 5 июля под Бахмутом погиб воин из Хмельницкой области Максим Басистый. Он был сыном кадрового военного и рано потерял отца. Однако, не колеблясь, стал на защиту Украины в 2014-м, а после и в 2022-м, когда РФ начала уже полномасштабную войну.

Также сообщалось, что во время штурма вражеских позиций на востоке погиб защитник из Черкасской области.

47-летний Олег Горб с позывным "Кемел" в свое время участвовал в АТО: сначала в рядах добровольческого батальона, а затем в 93-й бригаде. Защитник прошел Пески, Авдеевку, Грозовые ворота в районе Крымского.

После начала полномасштабного вторжения РФ снова встал в защиту Украины. Свое последнее сражение воин принял 29 июня на востоке нашего государства.