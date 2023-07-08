'Одним из первых пошел оборонять страну': под Бахмутом погиб воин из Хмельницкой области

Защищая Украину погиб воин из Хмельнитчины Максим Басистый. Свой последний бой он принял 5 июля под Бахмутом.

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Сын военного, он еще в 2014-м избрал путь защиты родной земли, ведь, как говорят знавшие Максима, не мог поступить иначе. О гибели Героя известили в Ленковецкой территориальной громаде.

"Еще одна потеря. Еще один житель нашей громады стал рыцарем Небесного войска. 5 июля 2023 года возле населенного пункта Бахмут Донецкой области погиб солдат Басистый Максим Владимирович, водитель 2 гранатометного отделения взвода огневой поддержки 1 штурмовой роты 1 штурмового батальона воинской части А4638. Вечная память и слава Герою!" – отмечено в сообщении на странице Ленковецкого объединенной территориальной громады в Facebook.

Родился Максим Басистый в селе Четырбоки Шепетовского района 2 октября 1984 года.

"Он имел опыт по военному делу с 2014 года, один из первых пошел защищать наше государство, по-другому он не мог. Максим – сын военного, он очень рано потерял отца. Окончил Четырбоцкую школу, учился в техникуме, но нужно было работать, чтобы помогать маме и младшему брату. Когда началась 24.02.2022г. война, он снова пошел воевать. Побратимы о нем отзываются как о надежном товарище, который во время боевых задач всегда выручал, прикрывал, с ним было надежно", – рассказала землячка павшего Героя, сотрудница местной школы Евгения Березницкая.

Недавно за доблесть, проявленную на поле боя, Максим Басистый получил знак отличия "Золотой крест" от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Этот нагрудный знак вручается за успешное выполнение боевых задач. Как правило, "Золотым крестом" награждаются воины, ранее отмеченные "Стальным крестом" или его защитники, совершившие выдающийся поступок.

У воина остались мама, брат, жена и маленький сын.

"Соседи и жители села будут помнить тебя, Максим, ты был добрым и искренним, ты тот человек, о котором говорят, что последнюю рубашку отдаст. Ты наш Герой! Сыну только гордиться таким отцом. Выражаем свои соболезнования матери Татьяне Николаевне, жене Юлии, сыночку Владимиру и всей семьу. Царство небесное и светлая память нашему Герою.......Но поверить в то, что ты стал Ангелом Небесным не могу. Ибо рос ты на моих глазах, и последний наш разговор еще долго мне не забудется", – отметила Березницкая.

О дате, времени встречи и прощания с Героем в Четырбоцком старостинском округе обещают сообщить дополнительно.

Напомним, ранее стало известно, что во время штурма вражеских позиций на востоке погиб защитник из Черкасской области.

47-летний Олег Горб с позывным "Кемел" в свое время участвовал в АТО: сначала в рядах добровольческого батальона, а затем в 93-й бригаде. Защитник прошел Пески, Авдеевку, Грозовые ворота в районе Крымского.

После начала полномасштабного вторжения РФ снова встал в защиту Украины. Свое последнее сражение воин принял 29 июня на востоке нашего государства.