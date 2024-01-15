Не дожил до своего 70-летия несколько дней: во Львове простились с экс-командующим ВК 'Запад' Воздушных сил ВСУ. Фото

Во Львове провели в последний путь генерал-лейтенанта Воздушных сил Вооруженных сил Украины Станислава Павловича. Выдающийся военный умер 10 января, не дожив чуть больше недели до 70-летия.

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Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Воздушного командования "Запад" ВС ВСУ. Павловича похоронили на Лычаковском кладбище.

Там отметили, что всю свою жизнь он посвятил военному делу – в Воздушных силах прошел путь от летчика до командира бомбардировочного авиационного полка, заместителя начальника аппарата управления боевой подготовки Главного командования бывших Военно-воздушных сил ВСУ и командира воздушного командования "Запад" (с 2008 года по 2013 год).

"Его потеря для нас всех является бессмертной печалью. Станислав Николаевич был едва ли не единственным генералом, который в возрасте 65 лет летал и вышколил не одно поколение летчиков", – сказано в сообщении.

За время службы военный освоил такие типы самолетов как Л-29, УТИ МиГ-15, МиГ-21 двух модификаций, Су-7У, Су-17 пяти модификаций, Су-24 трех модификаций.

Станислав Павлович родился 21 января 1954 года в селе Антоновка Николаевской области. В 1975 году окончил Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков, позже штурманский факультет Военно-воздушной академии им. Ю. Гагарина.

В 2004 году был назначен первым заместителем командира Воздушного командования "Запад" ВС ВС Украины. С января 2008 года стал командиром ВК "Запад".

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