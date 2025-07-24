Не год или два: Залужный дал прогноз, сколько может длиться война в Украине

Война в Украине вступила в новую фазу, существенно отличающуюся от периода полномасштабного вторжения, который длился с 24 февраля 2022 года и до конца 2023-го. И если наша страна не позаботится о своей долгосрочной защите, война может затянуться еще на десятилетия.

Такой неутешительный прогноз дал бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, нынешний посол в Великобритании, Валерий Залужный. Об этом он сказал в интервью LB.ua.

По его словам, война "старого образца" завершилась примерно в декабре 2023 года. И с 2024 года на украинской земле продолжается уже совсем другая война, которая перешла в совершенно новую фазу – "война на истощение".

"С 2024 года началась совсем другая война – война на истощение, и продолжаться она может долго", – сказал Залужный.

Он подчеркнул, что российская армия изменила подход к ведению боевых действий и сейчас применяет тактику, направленную не столько на продвижение, сколько на обескровливание украинской армии и гражданского населения.

По словам Залужного, сегодня Россия начала создавать на линии фронта позиции не для прорыва, а исключительно для уничтожения наших войск.

И если Украина будет требовать только прекращения огня или временного перемирия, а при этом не изменит стратегию защиты и подходы к мобилизации ресурсов, война может продлиться до 2034 года.

"Если мы будем пытаться провести только "ceasefire" (прекращение огня, – Ред.) не сформировав свою защиту на будущее, то полномасштабная война будет продолжаться еще долго. И в 2014 году начавшись, чтобы, дай Бог, она закончилась в 2034-м", – сказал Залужный.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Залужный отметил, что Украина должна переосмыслить модель взаимодействия с партнерами. Одной из ключевых задач украинской дипломатии остается обеспечение активной международной помощи и формирование будущих стратегических альянсов. Они критически необходимы нашему государству для выживания сейчас и безопасности в будущем.

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