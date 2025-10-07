'Не хотел в тюрьму': 22-летний индиец рассказал, как оказался на войне против Украины и попал в плен. Видео

22-летний гражданин Индии Маджоти Сахил Мохамед Хусейн сдался в плен Вооруженным силам Украины и рассказал, как оказался в российской армии. Он утверждает, что подписал контракт, чтобы избежать тюремного заключения по делу о наркотиках, а воевать вообще не хотел.

Об этом сообщили в Telegram-канале 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ, бойцы которой и задержали иностранца. Пленный не хочет возвращаться в РФ и готов сидеть в тюрьме в Украине, или же вернется в Индию.

Как индиец попал на службу в армию РФ

По словам Маджоти, он приехал в Россию как студент, но потом его задержали за наркотики и дали семь лет тюрьмы. Чтобы не отбывать наказание, парень подписал контракт с минобороны РФ, однако обещания о деньгах и возможности попасть домой, по его словам, не выполнили.

"Меня зовут Маджоти Сахил Мохамед Хусейн. Я из Индии, из города Морби. Мне 22 года. Я студент, приехал в Россию учиться в университете. И потом меня в тюрьму посадили – за наркотики. Мне дали 7 лет тюрьмы. Я не хотел в тюрьме сидеть, поэтому подписал контракт на "СВО" и хотел сбежать оттуда. Они сказали – 1 год служишь и тебя отпустят домой. Кто-то говорил, что дадут 100 тысяч рублей, кто-то – полмиллиона, кто-то – 1,5 млн. Мне ничего не дали. Короче, все пизд*болы там", – рассказал индиец.

Без должной подготовки бросили на фронт

Пленный рассказал, что проходил обучение на полигоне около 16 дней в сентябре, где его учили держать автомат и бросать гранаты. 30 сентября его перевезли в так называемую "зеленую зону", а на следующий день, 1 октября, взяли в штурмовую группу.

"30 сентября меня перевезли в "зеленую зону". На следующий день, 1 октября, командир спросил: "Ты готов?". Нас было трое. Подготовились и пошли в штурм. 3 или 3,5 км мы прошли, и должны были выкопать блиндаж. Надо было бежать. Сказал командиру: "Я не хочу, сильно измучился, ноги болят, сердце болит". У нас возник конфликт с командиром. Он сказал другим: "Заберите у него рацию и отпускайте его, пошел он нах*й". Я сам это слышал. Ну и нормально. Он рацию забрал – и я убежал", – вспомнил Маджоти.

Оккупант наткнулся на блиндаж ВСУ и сдался в плен

После побега индиец наткнулся на украинский блиндаж, где сразу сложил оружие и попросил помощи.

"Через 2-3 км наткнулся на ваш блиндаж, украинский блиндаж. Подошел, сразу автомат положил, говорю: "Я не хочу воевать, мне нужна помощь". Я никого не убил, никому ничего плохого не сделал. Я только третий день здесь. Я не хотел воевать, просто хотел убежать. Назад в Россию я не хочу. Там нет никакой правды, лучше я здесь в тюрьму сяду. А если можно, то отправьте меня домой – в Индию", – рассказал пленный индиец.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные взяли в плен гражданина Египта, который подписал контракт с Минобороны РФ ради получения паспорта страны-агрессора. Но после того, как оккупант стал россиянином по документам, его сразу отправили в штурмовую бригаду в Донецкой области.

