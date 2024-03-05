'Не 'Игра престолов': в ВСУ высказались об украинских укреплениях

В Силах обороны рассказали, что на фронте украинские бойцы продолжают возводить укрепления. Есть несколько уровней обороны, которые находятся ближе или дальше от линии столкновения.

Об этом сказал спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона в понедельник, 4 марта. Он отметил, что в условиях войны укреплений много не бывает, однако они не могут быть аналогом стены из сериала "Игра престолов".

По словам военного, процесс возведения укреплений продолжается, этим занимаются областные военные администрации, командование Сил поддержки Вооруженных сил Украины и инженерные подразделения механизированных пехотных бригад.

"Следует понимать, что это не может быть стена как в "Игре престолов". То, что есть на самом деле, что уже создано или еще усиливается, – это огромная сеть запасных позиций, взводные опорные пункты, траншеи длиной сотни метров с огневыми ячейками, щелями перекрытия, иногда с бронированными капсулами безопасности, есть капониры для танков, противотанковые рвы, есть также минные заграждения", – рассказал спикер.

Представитель ОСГВ "Таврия" сказал, что такие укрепления находятся на горячих направлениях как неподалеку от линии столкновения, так и на второй-третьей линии обороны.

По его словам, речь идет о тех сооружениях, с которыми враг может столкнуться в случае дальнейшего наступления.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские войска продолжают проводить инженерные работы в районе населенного пункта Часов Яр в Донецкой области, расположенном в 5 километрах от линии фронта на Бахмутском направлении. В ВСУ уверены, что укрепления не позволят российским войскам совершить "легкую прогулку".

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