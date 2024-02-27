'Легкой прогулки врагу не будет': в ВСУ рассказали об укреплениях возле Часового Яра

В районе населенного пункта Часов Яр в Донецкой области, расположенном в 5 километрах от линии фронта на Бахмутском направлении, украинские войска продолжают проводить инженерные работы. В Вооруженных силах Украины уверены, что укрепления не позволят российским войскам совершить "легкую прогулку".

Об этом сказал начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Илья Евлаш в понедельник, 26 февраля, в эфире телемарафона. Он отметил, что армия России уже находится достаточно близко к Часовому Яру.

Военный подчеркнул, что бойцы Сил обороны Украины в любом случае будут бить врага из всего имеющегося вооружения, чтобы не допустить захвата населенного пункта.

"Однако эти инженерные укрепления, которые там есть, они не позволят врагу просто так совершить "легкую прогулку". Конечно, мы будем бить врага по всем направлениям, из всего вооружения", – сказал Евлаш.

По его словам, оккупанты пытаются атаковать около населенных пунктов Ивановское и Богдановка под Бахмутом. Там россияне используют различные штурмовые отряды (десантники, Шторм Z, Шторм V, Ахмат). Кроме того, зафиксировано применение врагом вездеходов для того, чтобы добраться до линии фронта.

Также глава пресс-службы рассказал, что укрепления продолжают строить и на Купянском направлении. По его словам, на этом участке фронта "достаточно мощные фортификации начали возводить еще с осени". В частности, возводятся бетонные сооружения, роются десятки ВОПов, внедряются минные поля.

"Врагу не будет легко пройти сейчас, поскольку мы контролируем основные господствующие высоты на этом направлении, чтобы наносить огневое поражение еще на опережение, обнаруживаем, отслеживаем перемещение противника", – отметил Евлаш.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия продолжает штурмовать позиции украинских военных на Авдеевском направлении. Для наступления путинские захватчики привлекают огромное количество живой силы.

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