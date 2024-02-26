Оккупанты давят в окрестностях Авдеевки, привлекая много живой силы: боец рассказал о ситуации. Карта

Российская оккупационная армия продолжает штурмовать позиции украинских военных на Авдеевском направлении. Для наступления путинские захватчики привлекают огромное количество живой силы.

В то же время враг практически не использует тяжелую технику в районе Авдеевки. Об этом в эфире "Громадського радіо" рассказал младший сержант батальона БпАК 3-й ОШБр Анатолий Никитин c позывным "Бетон".

Защитники констатировали, что российская армия существенно увеличила интенсивность авиаударов в районе Авдеевки. Боец признал, что в окрестностях временно оккупированного города сохраняется очень напряженная обстановка.

"Враг очень давит, враг начал массированно использовать управляемые авиационные бомбы, так называемые КАБы, он их не жалеет. Враг пытается вытеснить нас, замысел его ясен. Он идет вдоль естественных препятствий, пытаясь взять такие населенные пункты, как Ласточкино, Первомайское, Орловка и т. д.", – рассказал защитник.

Боец подчеркнул, что украинские военные в свою очередь ведут оборону и стараются нанести врагу эффективное огневое поражение. По его словам, тактика оккупантов состоит в том, чтобы нанести массированные авиаудары, а потом пустить в бой огромное количество пехоты.

Также он добавил, что оценить потери россиян трудно. Уже сейчас между Авдеевкой и Ласточкино поля устланы сотнями трупов российских оккупантов. Но, несмотря на это, враг продолжает бросать в бой пушечное мясо.

Боец подчеркнул, что такого количества живой силы и интенсивности авиаударов бойцы 3-й ОШБр еще не видели. По предварительным подсчетам, за одни сутки только на Авдеевском направлении может быть по 60-70 авиаударов.

Напомним, подразделения Вооруженных сил Украины отошли из села Ласточкино возле захваченной оккупантами Авдеевки. Защитники организуют оборону на линии вдоль ряда других населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что после захвата Авдеевки российские оккупационные войска определили Ласточкино как новую цель для атак. Захватчики активизировали штурмовые действия в направлении населенного пункта западнее оккупированного города и ежедневно его обстреливали.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что сейчас ситуация сложная на многих направлениях фронта, в том числе и на Авдеевском. Вместе с министром обороны Рустемом Умеровым он посетил передовые командные пункты воинских частей и подразделений в зоне боевых действий. Оба наградили воинов, которые держали Авдеевку и прикрывали выход побратимов из города, нанося врагу невосполнимые потери.

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