Не истребители F-16: Жирохов рассказал, что может изменить ситуацию на поле боя в Украине

Украина уже получила максимальную номенклатуру вооружений западных союзников. Однако вопрос о количестве образцов переданного оружия: их недостаточно для того, чтобы переломить ход войны.

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Также остро стоит проблема нехватки боеприпасов. Об этом в интервью OBOZ.UA заявил военный эксперт Михаил Жирохов.

Он признался, что вопреки распространенному убеждению не считает, что получение Украиной обещанного количества западных истребителей F-16 кардинально изменит ситуацию на поле боя. Это могло бы сделать появление на вооружении у украинского войска значительно большего количества тех вооружений, которые уже применяются для противодействия врагу.

"Я убежден, что мы получили максимальную номенклатуру вооружения, вопрос лишь в количестве образцов. Что касается крылатых ракет – тот же Scalp, Storm Shadow. Нам просто нужно больше ракет. Taurus? Возможно, они бы усилили нас, потому что они более дальнобойны, чем Storm Shadow. Но здесь вопрос упирается в количество самолетов, которые могут их использовать, мы понимаем, что количество Су-24, с которыми можно использовать Taurus, не слишком велико, есть определенные ограничения. Относительно HIMARS – да, у нас достаточно пусковых установок, но недостаточно ракет", – отметил Жирохов.

Эксперт считает, что, принимая решение о помощи Украине, западные страны исходят из того, не повлияет ли это на их собственную обороноспособность.

"Думаю, что Запад дал нам максимум того, что он может дать, без уменьшения собственной обороноспособности. Нам нужны ракеты. Можно говорить о самоходных артиллерийских установках, и там тоже единственная проблема – снаряды. А по вооружению, которое изменит ход войны… Сейчас, к сожалению, такая ситуация, что только массовость использования этого оружия может что-то изменить. А дальше, после ATACMS, идет только тактическое ядерное оружие", – резюмировал Жирохов.

Как писал OBOZ.UA, также Жирохов объяснил, как погода влияет на ситуацию на фронте. Учитывая, что Украина сейчас находится в обороне, а наступать пытаются российские войска – именно по оккупантам погодные перепады бьют особенно сильно. Непромерзшая достаточно земля не дает возможности в полной мере задействовать тяжелую технику. Также чередование морозов с оттепелями имеет критическое значение для российской логистики, тогда как снабжение украинских сил в условиях обороны по налаженным путям несколько менее уязвимо к погодным прихотям.