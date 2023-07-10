'Не медлите': экс-президенты Литвы призвали принять Украину в НАТО

Бывшие президенты Литвы, Валдас Адамкус и Даля Грибаускайте, а также первый глава восстановленного Литовского государства Витаутас Ландсбергис выступили с призывом к действующему правительству и государствам-членам НАТО не замедлять и пригласить Украину в Альянс. Они предлагают сделать это, не дожидаясь завершения войны.

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Об этом сообщает LRT. Политики считают, что это может помочь остановить войну в Украине.

"Собираясь в Вильнюсе на саммит НАТО, вы можете принять историческое решение и пригласить Украину в НАТО, не медля и не дожидаясь окончания войны", — говорится в их письме.

В сообщении подчеркивается, что Украина и ее жители, которые сражались за свободу всех, заслуживают нашей поддержки и защиты каждого участка украинской территории. От вашего решения зависит возможность остановить агрессию России в отношении Украины.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее в Вашингтоне объяснили, что может включать "израильская модель" гарантий безопасности для Украины.

– Президент США Джо Байден заявлял, что Украина пока что не готова вступить в НАТО, а для рассмотрения этого вопроса нужно, чтобы война, развязанная Россией, закончилась. В то же время он заверил, что Штаты будут продолжать помогать Украине, как они делают это для Израиля.

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