'Не менее 10 штурмов врага в день': в ВСУ рассказали о ситуации на Новопавловском направлении. Карта

Войска России ежедневно пытаются штурмовать позиции Сил обороны Украины на Новопавловском направлении на передовой. Каждый день на этом участке фронта происходят не менее десятка штурмовых действий, во время которых захватчики активно используют бронетехнику.

С начала апреля на этом направлении ВСУ уничтожили и повредили более полусотни единиц вражеской техники. Об этом рассказал пресс-офицер 79-й отдельной десантной-штурмовой бригады Ярослав Чепурной в эфире телемарафона в понедельник, 15 апреля.

По его словам, в течении понедельника было 13 штурмовых действий со стороны армии РФ. Украинские военные поразили как минимум два БМП и танк врага.

Всего за две недели апреля было уничтожено и повреждено 53 единицы техники РФ, из которых 16 – это танки.

"Стоит отметить, что враг пытается ежедневно выбить наши подразделения с позиций в районе Новомихайловки и горячие боевые действия продолжаются ежедневно. Начиная с утра и заканчивая поздно вечером. Учитывая, что начался длинный световой день, то можно сказать, что враг начинает теперь штурмовые действия раньше и заканчивает позже", – подчеркнул Чепурной.

Он добавил, что почва уже достаточно сухая, соответственно вражеская техника может приблизиться к позициям ВСУ. Однако военные уничтожают вражескую технику задолго до ее подхода к позициям, отметил Чепурной.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Генеральном штабе ВСУ заявили, что враг сосредоточился на Новопавловском направлении. Только в течении одного дня на этом участке фронта российские оккупационные войска 11 раз пытались прорвать оборону украинских защитников.

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