'Не мог говорить, слезы душили!' Мариупольский пастор провел в плену 300 дней, но вернулся к сыновьям

64-летний пастор из Мариуполя Анатолий Волошин провел в плену почти 300 дней. Украинцу удалось вернуться домой во время обмена пленными 7 марта.

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Историю пастора рассказали в Telegram-канале MRPL NEWS. Там отметили, что мужчина присоединился к терробороне в начале полномасштабного вторжения РФ, позже получил ранения и жил в бункерах "Азовстали", после чего вместе с другими защитниками попал в плен. Был в двух колониях – в Еленовке Донецкой области и Довжанске на Луганщине.

Он рассказал, что перед обменом россияне спрашивали, хотел ли бы он остаться, но священнослужитель отвечал, что хочет вернуться в Украину, к сыновьям.

"На Украину", – поправляли россияне", – добавил Волошин.

В ходе состоявшегося 7 марта обмена пленными из Довжанской колонии вышли 72 человека. Им завязали руки, на глаза натянули шапки, поверх которых намотали скотч. Ехали, наклонив головы. Разговаривать было запрещено.

"Я не мог говорить, слезы душили. Хотя собственно слез не было. Нам дали телефоны и теплые костюмы", – вспомнил мужчина, добавив, что прежде всего хотел узнать, что происходит в Украине.

В настоящее время Волошин живет в Киеве. А в его уцелевшем доме в Мариуполе проживают люди, лишившиеся жилья.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из российского плена на родную землю за время полномасштабной войны удалось вернуть 2235 украинцев и украинок (данные на 18 апреля 2023 года). Украинское государство делает все, чтобы освободить всех наших граждан, которых удерживает Россия.

Президент показал трогательное видео, в котором соединены моменты, снятые на камеру во время обменов пленными, а также выразил благодарность команде, работающей над возвращением украинцев домой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что 86% украинских военных, вернувшихся из российского плена, подвергались физическим пыткам. Подобные данные также имеет международная миссия Организации Объединенных Наций по правам человека;

– в рамках масштабного обмена пленными 10 апреля удалось освободить из российского плена защитницу "Азовстали" Валерию "Наву" Карпиленко. Мариупольская поэтесса, она вступила в ряды полка "Азов", чтобы быть вместе со своим любимым, пограничником Андреем Субботиным.

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