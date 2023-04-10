Из плена РФ вернулась Валерия ''Нава'' Карпиленко, которая на ''Азовстали'' вышла замуж и потеряла любимого. Фото и видео

В рамках масштабного обмена пленными 10 апреля удалось освободить из российского плена защитницу "Азовстали" Валерию "Наву" Карпиленко. Мариупольская поэтесса, она вступила в ряды полка "Азов", чтобы быть вместе со своим любимым, пограничником Андреем Субботиным.

Видео дня

На "Азовстали" молодожены обручились, а уже через три дня любимый Валерии погиб, она же провела в российском плену почти год. Об уходе несгибаемой защитницы украинцы узнали, заметив ее на видео по обмену.

"Моя университетская преподавательница, защитница "Азовстали", героиня Валерия "Нава" Карпиленко наконец-то обменяна, наконец-то вернулась. Я рыдаю", – написала пользовательница Twitter Татьяна Жук.

"Нава... Я же не ошиблась? Там Нава вернулась?!" – не поверила своим глазам парамедик "Госпитальеров" Екатерина Галушка.

"Рыдаю вголосину. Она такая удивительная! Уже будучи на Авзостали она писала, чтобы мы держались здесь, на большой земле... Она так сильна, так прекрасна, так добра. В последний раз меня так возвращение Тайры и Мамоновой радовало", – добавила она.

Подтверждает возвращение Валерии Карпиленко и сотрудница телеканала "Прямой" Альбина Львутина, которая добавила, что "Наву" все, кто ее знает, ждали еще в сентябре.

Валерия Карпиленко родилась и жила в Мариуполе, среди горожан была известна как поэтесса и писательница.

Когда началось полномасштабное вторжение, Валерия не колеблясь отложила перо и взяла в руки оружие, чтобы защищать родной город. В плен к российским захватчикам она попала 16 мая, после выхода из "Азовстали" его защитников.

"Валерию Карпиленко, несгибаемую мариупольчанку, защитницу Азовстали, сегодня освободили из плена вместе с еще 100 военными! Она там находилась с 16 мая. Она известна горожанам под псевдонимом Влади Мира как поэтесса и автор, а ее позывной Нава! Свободу всем защитникам!" – написала общественная деятельница из Мариуполя Мария Кутнякова.

Еще во время тяжелейших боев за "Азовсталь" мир облетела трагическая история Валерии. Там, под российскими обстрелами и бомбами, она обрела свое счастье. Там же, на "Азовстали", женщина потеряла любимого, за которым пошла на войну.

За своего избранника, пограничником Андреем Субботиным, Валерия вышла замуж в подземных хранилищах мариупольского меткомбината. Датой для создания семьи влюбленные выбрали 5 мая – день основания полка "Азов".

Вместо белого платья невеста была одета в военную форму. А свадебные кольца Андрей сделал из фольги и Валерия признавалась, что они были для нее дороже всех сокровищ мира.

Однако счастье длилось три коротких дня. Андрей пошел на позиции – и погиб от пули снайпера. Невесте, так быстро ставшей вдовой, решились рассказать о гибели ее любимого не сразу. Она еще некоторое время продолжала писать ему записки и ждала ответа.

"Нас женили в день рождения "Азова". Пограничника и азовку. Просто сделали рапорт. Здесь, под взрывами и обстрелами. Но это был такой счастливый день и счастливое фото... Мы успели жениться. Успели быть счастливы. Не успели обрести вместе. Я буду любить тебя вечно, мой Герой", – писала, узнав о страшной потере, Валерия.

Тогда она поклялась выбраться из Азовстали и продолжать жить ради любимого. Сегодня, 10 апреля, этот обет Валерия выполнила.

Напомним, 10 апреля из российского плена вернулись еще 100 украинцев. Из неволи удалось освободить 80 защитников и 20 защитниц.

Домой возвращаются 24 нацгвардейца, 22 пограничника, 22 представителя Военно-морских сил, 21 военнослужащий Вооруженных сил Украины и 11 тероборонцев. Освобожденные Защитники и Защитницы участвовали в боях на херсонском, харьковском, донецком, киевском, запорожском и сумском направлениях. Среди наших героев – защитники Мариуполя, Бахмута и Гостомеля, а также защитники Чонгара, острова Змеиный, ЗАЭС и ЧАЭС.

Около половины из освобожденных имеют тяжелые ранения, серьезные заболевания или подверглись пыткам.

За своих Героев Украина отдала России 106 российских оккупантов, в том числе пятерых тяжело раненых россиян репатриировали без всяких условий.