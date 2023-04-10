Из российского плена вернулись еще 100 украинцев: в их числе защитники Мариуполя и Гостомеля. Фото и видео

В рамках нового масштабного обмена пленными 10 апреля Украина вернула домой 100 своих защитников. Из плена освобождены военные, моряки, пограничники и нацгвардейцы, которые защищали, в частности, Мариуполь и Гостомель.

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Среди освобожденных есть воины с серьезными ранениями и тяжелыми заболеваниями. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Нам удалось провести очередной крупный обмен пленными. Возвращаем домой 100 наших людей – это военные, моряки, пограничники, нацгвардейцы. Среди них есть защитники Мариуполя, "Азовстали", Гостомеля. Некоторые люди получили серьезные ранения, имеют заболевания. Сделаем все необходимое, чтобы каждый из них получил всю необходимую помощь", – написал Ермак, добавив, что Украина будет добиваться возвращения домой каждого украинца, который находится в плену врага.

По его словам, договориться об обмене в этот раз было особенно непросто.

"Это был непростой обмен, и я благодарен всей команде, Координационному штабу по обращению с военнопленными за то, что каждый делает то, что часто многим может казаться невозможным. Делает свою работу, очень важную сегодня", - добавил глава ОПУ.

На этот раз освободить из плена удалось, в частности, защитницу "Азовстали" Валерию Карпиленко из Госпогранслужбы, которая во время боев за Мариуполь обрела свою любовь – и потеряла ее. Об этом сообщил общественный деятель Сергей Стерненко.

Как отметили в Координационном штабе по обращению с военнопленными, по результатам очередного обмена военнопленными домой вернулись 80 защитников и 20 защитниц. Среди них девять – офицеры, остальные – представители рядового и сержантского состава.

"В этот раз удалось освободить 24 нацгвардейцев, 22 пограничника, 22 представителя Военно-морских сил, 21 военнослужащего Вооруженных сил Украины и 11 терроборонцев. Среди наших героев – защитники Мариуполя, Бахмута и Гостомеля, а также защитники Чонгара, острова Змеиный, ЗАЭС и ЧАЭС", – отметили в Координационном штабе.

Там добавили, что почти половина из освобожденных пленных имеют тяжелые ранения, болезни или прошли через страшные пытки. Самому младшему из освобожденных защитников 19 лет.

"Координационный штаб приветствует освобожденных из плена на родной земле. Наша команда продолжает работу над последующими обменами, чтобы все наши Защитники и Защитницы как можно быстрее вернулись домой", – говорится в сообщении.

За своих Героев Украина отдала государству-агрессору 106 попавших в плен к Силам обороны российских военных преступников. Такие цифры озвучили в минобороны РФ. Традиционно сообщение сопроводили клише о том, что в плену оккупантам "грозила смертельная опасность".

"10 апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях минобороны России", – заявили в МО РФ.

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