"Не мог оставаться в стороне": в Кривом Роге простились с гранатометчиком, погибшим в боях на Донетчине. Фото
На войне против российских оккупантов 23 января погиб украинский защитник Денис Винников. Последним для гранатометчика стал боевой выход на позиции вблизи села Новоалександровка Покровского района Донецкой области.
Воин погиб в бою с оружием в руках. Об этом сообщил криворожский портал "Перший міський".
Винникова 29 января похоронили в Кривом Роге на Днепропетровщине. В этот город семья военнослужащего переехала из Запорожья в 2022 году.
В мирное время он работал водителем, но война заставила спасать семью и искать безопасное место для жизни. Многие родственники, близкие и друзья Винникова остались в оккупации. Мужчина хотел защитить своих близких и не мог оставаться в стороне.
Герой служил в 59-й отдельной штурмовой бригаде им. Якова Гандзюка.
У украинца остались две дочери и жена Ирина. Супруге военного на его похоронах отдали нагрудный знак "За заслуги перед городом" 3-й степени, которым защитника наградили посмертно.
"Был хороший отец, хороший друг, хороший человек, отзывчивый, добрый. На помощь всегда к нам шел", – рассказала кума погибшего военнослужащего.
Как писал OBOZ.UA:
– На Покровском направлении также погиб житель Броваров на Киевщине, военный Игорь Невмержицкий. Жизнь украинского воина оборвалась 11 декабря 2023 года.
– 18 января во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области, заместитель командира боевой машины Александр Капаций.
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