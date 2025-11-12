'Не могли друг без друга': в Днепре прощаются с супругами, которых убила Россия во время атаки 8 ноября. Фото и видео

В Днепре в среду, 12 ноября, попрощались со Светланой и Александром Четвертаками, которых убила Россия. Жизнь супругов оборвалась в результате российского удара по Днепру 8 ноября: запущенный агрессором дрон влетел прямо в их квартиру.

Близкие, родственники и друзья погибших вспоминают, что Светлана и Александр не могли жить друг без друга, вместе они будут покоиться и после смерти. Репортажи с церемонии прощания опубликовали издание "Суспільне Дніпро" и Telegram-канал "Днепр оперативный".

Что известно

Прощание с супругами Четвертаков происходило на жилом массиве Победа – там, где жили Светлана и Александр, пока вражеский дрон не влетел в их многоэтажку.

Отдать последний долг жертвам российского удара пришли десятки людей – родственники, друзья, соседи и неравнодушные днепряне.

Пришла на прощание с дочерью и пожилая мама Светланы, Елена.

Женщина рассказала, что ее дочь и зять прожили вместе более 20 лет – и обыденность не смогла стереть или притупить их чувства.

"Их все любили, они были очень талантливыми детьми. За что бы ни взялись — все у них удавалось. Хороним их вместе, потому что они не могли друг без друга обходиться... Просто, просто это невозможно представить. Это невозможно передать чувства матери, которая провожает в последний путь своего ребенка, своего любимого зятя", – призналась Елена.

Отец Александра, Семен, также не может сдержать слез.

"Это золотой человек был. Он все умел — и плотником был, и сварщиком, и массажистом. Все добро людям отдавал. Чтобы этих зверей крутило, как нас сейчас... За что нас наказывают?" — с отчаянием говорит отец погибшего.

Соседка супругов, Светлана, говорит: вражеский дрон попал прямо в квартиру Четвертаков.

"Спастись у них, бедных, не было никакого шанса. Если на шестом этаже мой зять открыл дверь и это уже была пропасть, то они... Это же моя соседка, девочка, летела на второй этаж... Я никогда от них не слышала ничего плохого, это люди, которые всегда шли на помощь. Каждый день общение было. Мы с ними прожили 27 лет. У них остались дочь, ребенок, у нее маленький ребенок есть. Как это могло произойти", — говорит женщина, которая поддерживала дружеские отношения с погибшими.

Не сдерживают чувств и пожеланий в адрес агрессора и другие присутствующие на прощании.

Родственник Светланы Четвертак Николай, который о смерти супругов узнал из новостей, желает убийцам возмездия.

"Будь проклят, Путин, с*ка. Горите вам вечно... и всем из телевизора... Тяжело, очень тяжело... Нормальная жизнь у них была, работа, друзья. Пусть земля им будет пухом. Светлана занималась массажем. А Сашка был простой товарищ, водитель, дальнобойщик", — сказал мужчина.

Как писал OBOZ.UA, удар по многоэтажке в Днепре россияне нанесли в ночь на 8 ноября. Погибли три человека, еще 12 (в том числе два ребенка) пострадали. Изуродованы 10 автомобилей и 111 квартир

Один из вражеских ударов пришелся на многоэтажку: в доме уничтожены квартиры с 4 по 6 этажи. На месте работали более 100 спасателей и 28 единиц техники ГСЧС: поисково-спасательная операция продолжалась почти до 18 часов вечера того дня.

В городе после смертоносной вражеской атаки объявили двухдневный траур по погибшим в результате российского теракта.

