'Не мы начали эту войну': Лавров снова заговорил о 'братских народах' и назвал Зеленского 'неадекватным'

Министр иностранных дел РФ, военный преступник Сергей Лавров снова отличился рядом циничных заявлений об Украине, против которой его страна ведет войну. В очередной раз он выдал бредни о "госперевороте" в Украине в 2014 году, который, по его словам, стал причиной того, что "Украина сейчас не едина".

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В интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону Лавров цинично заявил, что если бы соглашение, достигнутое в 2014 году между Януковичем и оппозицией, было реализовано, "Украина до сих пор была бы едина и Крым был бы в ее составе".

Более того, представитель оккупантов, которые совершают в Украине ужасные военные преступления, убивая мирных жителей и уничтожая дома, школы и больницы, выдал, что у России якобы нет намерения уничтожать украинский народ, "это братья и сестры народа России".

"Мы не говорим об истреблении чьего-либо населения. Не мы начинали эту войну... Мы предупреждали о том, что приближение НАТО к нашим границам создаст проблему", – цитируют слова Лаврова российские пропагандистские каналы.

Также он назвал главу украинского государства Владимира Зеленского "неадекватным", из-за того, что он "когда-то защищал русский язык", а потом, "стал президентом и изменился".

"В 2021 году ему задали вопрос, что он думает о людях по ту сторону линии соприкосновения. Он ответил, что есть люди, а есть "особи". Потом сказал, что если кто-то, живя в Украине, чувствует связь с русской культурой, то советует им ради будущего своих детей и внуков валить в Россию. Если после всего этот человек хочет вернуть людей русской культуры под свою территориальную целостность, о чем он заявляет, то считаю его неадекватным", – сказал военный преступник Лавров.

Также он заявил, что "для мира в Украине не должно быть никакого НАТО, военных баз и учений с участием иностранных войск".

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