'Не надо нас пугать': Наев показал, как Украина защитилась от возможного нападения из Беларуси

После сообщений о прибытии наемников ЧВК "Вагнер" на территорию Беларуси ВСУ продемонстрировали, как проходит подготовка бойцов к возможной атаке с севера. Так, в сети показали, как тренируются украинские защитники объекта гражданской критической инфраструктуры в Чернобыльской зоне отчуждения.

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В Генеральном штабе ВСУ показали кадры с тренировки бойцов, где побывал командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. Относительно ситуации на границе он отметил, что прежде всего мероприятия, к которым привлекают наемников "Вагнера", проводятся для запугивания и психологического давления на население Украины.

"Нас не нужно пугать, потому что мы знаем, чем нужно заниматься и делаем все для того, чтобы вражеские разведывательные диверсионные силы не смогли успешно действовать на территории Украины, в частности, на Киевском направлении в Чернобыльской зоне", – написал генерал-лейтенант своему Telegram-канале.

Наев также подчеркнул, что с целью предотвращения возможных действий противника в течение последней недели был предпринят ряд действий, направленных на обеспечение безопасности. Кроме того, для поддержания боевой готовности еженедельно осуществляются тренировки личного состава.

Напомним, что в Сумскую и Черниговскую области пытались прорваться российские ДРГ, однако все их попытки были безуспешными. Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. С целью проверки готовности сил и средств для адекватного реагирования на попытки врага, в частности частной военной компании "Вагнер", проникнуть на украинскую территорию с беларуского направления он провел рабочую поездку по приграничью в Черниговской области.

Ранее Наев заявил, что северные рубежи Украины полностью под контролем ВСУ. Командующий Объединенными силами ВС Украины рассказал, что у украинской разведки есть вся информация о действиях армии Беларуси. В то же время украинские защитники всегда готовы к обороне и сдерживанию противника.