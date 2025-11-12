'Не нашел штурмовиков – штурмуешь сам': в России 'рекрутеров' начали отправлять на фронт за невыполнение плана – ГУР

В России рекрутеров начали отправлять на фронт за невыполнение плана набора солдат. В отдаленных регионах, где кампания по мобилизации систематически проваливается, командование армии РФ ввело наказание для ответственных за пополнение войск.

Об этом сообщает ГУР МО. "Не нашел штурмовиков – штурмуешь сам: российских "рекрутеров" отправляют на фронт", – говорится в сообщении.

В частности, в республике Саха (Якутия) семь начальников рекрутинговых пунктов были направлены на фронт в мотострелковые полки 5-й, 35-й и 29-й армий.

Причиной стало невыполнение планов – средний недобор в отборочных пунктах региона составляет около 40% от установленных Москвой норм.

Рекрутеров отправляют в штурмовые подразделения, если в их зоне нет достаточного количества мужского населения или невозможно провести набор в установленные сроки.

По оценке ГУР, это свидетельствует о полной неосознанности Кремля относительно реальной ситуации в регионах и критической потребности в пополнении потерь.

ГУР МО Украины напоминает: каждый российский военнослужащий, который не хочет рисковать жизнью в "мясных штурмах", может обратиться к Telegram-боту проекта "Хочу жить".

Стоит отметить, что страна-террорист Россия начала принудительный частичный призыв резервистов в рамках своей более широкой инициативы по формированию активного резерва. Новые силы Кремль, вероятно, также задействует в боевых действиях в Украине. Кроме того, по меньшей мере 19 субъектов РФ начинают подготовку активных резервистов для подразделений, которые российские власти будут задействовать для защиты объектов критической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в России усиливают скрытую мобилизацию населения для обеспечения оккупационной армии, которая несет потери, постоянным пополнением личного состава. Формальным основанием для этого стало введение непрерывного призыва на срочную службу в течение всего года.

Ранее OBOZ.UA сообщал, создание механизма небольших непрерывных мобилизаций в РФ станет серьезным изменением в стратегии России по формированию вооруженных сил, которая до сих пор была направлена на привлечение новобранцев за счет увеличения финансовых стимулов и бонусов. Таким образом Кремль избегал массовой принудительной мобилизации после сложного принудительного призыва в конце 2022 года.

