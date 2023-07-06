Не покинули Украину и погибли в своем доме во Львове: что известно о маме и дочери, которых убила российская ракета

Во Львове 6 июля во время ночной ракетной атаки по жилому многоквартирному дому погибли 59-летняя Мирослава Садова и ее 33-летняя дочь Анастасия Сенив. Семья прожила в этом доме много лет и выезжать за границу принципиально не собиралась.

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Ракета попала в жилой дом

В ночь на 6 июля российские военные атаковали Украину ракетами "Калибр" из Черного моря. Одна из ракет попала в многоквартирный жилой дом во Львове.

Это случилось примерно в 02:30. Очевидцы рассказывают, что сначала раздался один взрыв, а за ним уже второй. Ракета снесла верхние два этажа в жилом доме, разрушила крышу, также вылетели стекла и двери.

"Когда это случилось и стало понятно, что ракета попала в дом нашей подруги Насти, мы все бросились ей звонить. Но она не отвечала. А уже утром в новостях увидели ее фотографию – Настя погибла", – со слезами рассказывает подруга Анастасии Сенив.

Вместе с девушкой погибла и ее мама Мирослава Садова. В этой квартире в последнее время они жили вдвоем. Старший брат Анастасии женат, он живет отдельно со своей семьей.

"Это достаточно старый львовский дом, очень длинный, там много подъездов. Настя там всю жизнь прожила, выросла там", – говорит подруга.

Работала на Укрпочте и была волонтером

Анастасия много лет работала в одном из отделений Укрпочты. До этого закончила вуз в Одессе.

Она очень любила вышивать. Своими руками изготавливала традиционные украинские вышиванки, умела вышивать бисером. Подруга вспоминает, что Настя много читала.

К тому же Анастасия много лет была волонтером, работала в благотворительном фонде "Даємо надію", который занимается детьми со СМА и другими заболеваниями. Она активно участвовала в различных мероприятиях фонда, ярмарках.

Девушка любила путешествовать. Несколько лет назад она полтора месяца провела в Польше по обмену от фонда. У нее на страничке в Facebook есть фото из Трускавца, из замка в Подгорцах, из Одессы.

Однажды Настя даже пробовала баллотироваться в депутаты городского совета от объединения известного во Львове активиста, журналиста медиаресурса "Варта1" Игоря Зинкевича. В этой же организации работает и ее брат Владимир. Но друзья говорят, что Настя никогда особо этим не хвасталась.

Своей семьи у девушки не было, но она встречалась с молодым человеком.

После вторжения Настя даже не думала выезжать из Украины. Она все время говорила, что тут ее дом, ее семья, брат, как она может их покинуть. В их семье были очень теплые отношения, они горой стояли друг за друга.

Мама Насти, Мирослава, не дожила до своего 60-летия три недели – в конце июля у нее день рождения. В последнее время она работала продавцом.

Удар по жилому дому российской ракетой стал первым для Львова. Тут и раньше были взрывы, погибали люди. Но тогда ракеты прилетали на СТО, в критическую инфраструктуру. Эта трагедия стала первой.

Кроме Анастасии и Мирославы, в доме погибли еще три человека.

Помочь семье можно, перечислив деньги на банку. Номер карты 5375 4112 0735 0252.