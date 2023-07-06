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Не покинули Украину и погибли в своем доме во Львове: что известно о маме и дочери, которых убила российская ракета

Марина Петик
War
3 минуты
6,2 т.
Не покинули Украину и погибли в своем доме во Львове: что известно о маме и дочери, которых убила российская ракета

Во Львове 6 июля во время ночной ракетной атаки по жилому многоквартирному дому погибли 59-летняя Мирослава Садова и ее 33-летняя дочь Анастасия Сенив. Семья прожила в этом доме много лет и выезжать за границу принципиально не собиралась.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Ракета попала в жилой дом

В ночь на 6 июля российские военные атаковали Украину ракетами "Калибр" из Черного моря. Одна из ракет попала в многоквартирный жилой дом во Львове.

Это случилось примерно в 02:30. Очевидцы рассказывают, что сначала раздался один взрыв, а за ним уже второй. Ракета снесла верхние два этажа в жилом доме, разрушила крышу, также вылетели стекла и двери.

Не покинули Украину и погибли в своем доме во Львове: что известно о маме и дочери, которых убила российская ракета

"Когда это случилось и стало понятно, что ракета попала в дом нашей подруги Насти, мы все бросились ей звонить. Но она не отвечала. А уже утром в новостях увидели ее фотографию – Настя погибла", – со слезами рассказывает подруга Анастасии Сенив.

Вместе с девушкой погибла и ее мама Мирослава Садова. В этой квартире в последнее время они жили вдвоем. Старший брат Анастасии женат, он живет отдельно со своей семьей.

Не покинули Украину и погибли в своем доме во Львове: что известно о маме и дочери, которых убила российская ракета

"Это достаточно старый львовский дом, очень длинный, там много подъездов. Настя там всю жизнь прожила, выросла там", – говорит подруга.

Работала на Укрпочте и была волонтером

Анастасия много лет работала в одном из отделений Укрпочты. До этого закончила вуз в Одессе.

Она очень любила вышивать. Своими руками изготавливала традиционные украинские вышиванки, умела вышивать бисером. Подруга вспоминает, что Настя много читала.

Не покинули Украину и погибли в своем доме во Львове: что известно о маме и дочери, которых убила российская ракета

К тому же Анастасия много лет была волонтером, работала в благотворительном фонде "Даємо надію", который занимается детьми со СМА и другими заболеваниями. Она активно участвовала в различных мероприятиях фонда, ярмарках.

Девушка любила путешествовать. Несколько лет назад она полтора месяца провела в Польше по обмену от фонда. У нее на страничке в Facebook есть фото из Трускавца, из замка в Подгорцах, из Одессы.

Не покинули Украину и погибли в своем доме во Львове: что известно о маме и дочери, которых убила российская ракета

Однажды Настя даже пробовала баллотироваться в депутаты городского совета от объединения известного во Львове активиста, журналиста медиаресурса "Варта1" Игоря Зинкевича. В этой же организации работает и ее брат Владимир. Но друзья говорят, что Настя никогда особо этим не хвасталась.

Своей семьи у девушки не было, но она встречалась с молодым человеком.

После вторжения Настя даже не думала выезжать из Украины. Она все время говорила, что тут ее дом, ее семья, брат, как она может их покинуть. В их семье были очень теплые отношения, они горой стояли друг за друга.

Не покинули Украину и погибли в своем доме во Львове: что известно о маме и дочери, которых убила российская ракета
Не покинули Украину и погибли в своем доме во Львове: что известно о маме и дочери, которых убила российская ракета

Мама Насти, Мирослава, не дожила до своего 60-летия три недели – в конце июля у нее день рождения. В последнее время она работала продавцом.

Не покинули Украину и погибли в своем доме во Львове: что известно о маме и дочери, которых убила российская ракета

Удар по жилому дому российской ракетой стал первым для Львова. Тут и раньше были взрывы, погибали люди. Но тогда ракеты прилетали на СТО, в критическую инфраструктуру. Эта трагедия стала первой.

Кроме Анастасии и Мирославы, в доме погибли еще три человека.

Помочь семье можно, перечислив деньги на банку. Номер карты 5375 4112 0735 0252.