"Не помешали вьюга и почти 10-километровое расстояние": украинские артиллеристы уничтожили российскую БМП на Лиманском направлении. Видео

На Лиманском направлении артиллеристы 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ продемонстрировали настоящий профессионализм, нанеся точные удары по вражеской технике и живой силе армии РФ. Несмотря на сложные погодные условия и значительное расстояние почти 10 километров, защитники уничтожили российскую бронемашину прямым попаданием и пехоту.

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Бойцы 63-й ОМБр показали ювелирные отработки по оккупантам, которые продолжают совершать штурмовые действия, привлекая пехоту и технику. Однако украинские военные дают достойный отпор врагу. Армия РФ регулярно терпит новые потери на украинской земле.

"Артиллеристы 38 дивизиона 63 бригады повторили уникальный выстрел из САУ 2С1 и получили вражескую беху прямым попаданием", – говорится в сообщении.

Военные добавили, что российская пехота успела высадиться и спрятаться в заснеженной лесополосе, но пилоты батальона беспилотных систем "Немезис" умело добили и их.

Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в этом направлении, не давая оккупантам продвинуться вперед.

По данным Генштаба ВСУ, на Лиманском направлении за 17 февраля оккупанты совершили шесть атак на позиции украинских военных вблизи Грековки, Заречного и Ямполевки.

За предыдущие сутки украинские войска остановили в районе Лимана 13 атак противника, добавили в Генштабе ВСУ. Основные усилия захватчики сосредотачивали в районах населенных пунктов Новосергеевка, Новоегоровка, Новоплатоновка, Новолюбовка, Новое, Новомихайловка, Ямполевка, Колодцы и Дроновка.

Как сообщал OBOZ.UA, на Курщине украинские защитники из 47-й бригады "Магура" разгромили бронеколонну российских оккупантов, пытавшихся прорваться с советскими флагами на технике. Вражеское подразделение, состоявшее из более десятка танков и роты военных, потерпело сокрушительное поражение.

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