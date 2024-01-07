Не повод для отсрочки: с какими болезнями украинцев теперь могут мобилизовать. Список

В прошлом году Министерство обороны Украины сократило перечень болезней, которые давали мужчинам отсрочку от мобилизации или совсем освобождали от военной службы. Среди них были вирусные гепатиты, бессимптомный ВИЧ и легкие проявления психических расстройств.

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Сейчас же такие заболевания больше не будут основанием для того, чтобы военнообязанного гражданина не мобилизовали. OBOZ.UA собрал подробный перечень болезней, с которыми все равно могут призвать.

Напомним, что согласно приказу МОУ №490 от 18 августа 2023 года "Об утверждении изменений в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины", из общего списка болезней, с которыми не берут в армию, был исключен ряд заболеваний и расстройств.

После того некоторым мужчинам военнообязанного возраста (18-60 лет), ранее считавшимся непригодными к службе, начали выдавать повестки для повторного прохождения ВВК и дальнейшей мобилизации.

Теперь не являются основанием для отсрочки или освобождения от призыва следующие медицинские диагнозы:

– вылеченный туберкулез;

– вирусные гепатиты с незначительными нарушениями функций;

– бессимптомный ВИЧ;

– болезни крови и кроветворных органов, не прогрессирующие или прогрессирующие медленно, с незначительными нарушениями функций и жидкими обострениями анемии, нарушения свертывания крови, пурпура, геморрагические состояния (которые сопровождаются повышенной кровоточивостью), а также другие заболевания этой природы, включающие нарушения иммунного механизма;

– болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;

– кратковременные легкие проявления психических расстройств;

– невротические расстройства, связанные со стрессом, и соматоморфные расстройства из-за умеренно выраженных, кратковременных проявлений, сопровождающихся состоянием астении (чрезмерная утомляемость, слабость, изменения настроения);

– болезни центральной нервной системы, медленно развивающиеся с незначительными нарушениями функций;

– эпизодические и пароксизмальные расстройства (проблемы с центральной нервной системой, сопровождающиеся кратковременной потерей сознания), кроме эпилепсии, с незначительными нарушениями функций органов и систем.

Как сообщал OBOZ.UA, также в 2024 году некоторые категории военнообязанных могут лишиться права на получение брони от мобилизации. Это ожидает прежде всего мужчин, которые не работают на предприятиях оборонно-промышленного комплекса или объектах критической инфраструктуры.

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