Слишком громоздкие защитные и маскировочные конструкции, как на российских танках-ежах Т-80БВМ и Т-72Б3М, негативно влияют на машины. Оккупанты жалуются, что гигантские надстройки ломают их военную технику.

На это обратил внимание портал Defense Express. Он ссылается на интервью одного из российских информационных ресурсов, в котором захватчик рассказал о ненадежности танков-ежей.

Танкист ВС РФ убедился в этом на собственном опыте. Он рассказал, что чрезмерная "ежовая" или "мангальная" защита не всегда целесообразна, ведь может весить слишком много.

Если ходовая такие нагрузки выдерживает, то трансмиссия – нет. "В другой роте сделали "царь-мангал" из тросов – так он и 10 км не проехал, как отказала одна бортовая... Нагрузка очень большая на узлы и они реально в разы быстрее выходят из строя", – отмечает враг.

В то же время если делать такие конструкции от башни, а не от корпуса, то это негативно влияет уже на работу башни танка.

