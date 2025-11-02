Российские оккупанты стали чаще задействовать танки и ББМ, но это привело к росту потерь врага: анализ за месяц

В октябре 2025 года потери российских оккупационных войск показали незначительный, но рост показателей по всем категориям. Это обусловлено тем, что РОВ интенсифицировали боевые действия на ряде направлений и вернулись к нечастой практике наступления механизированными средствами.

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Потери личного состава

В прошлом месяце РОВ лишились 31 250 человек, что немного выше сентябрьских и августовских потерь, но по-прежнему один из самых низких показателей с апреля 2024 года.

Этот рост стал следствием активизации армии страны-агрессора в районе Покровска, городских боев, а также тщетных попыток российского командования спасти провальную ситуацию на Добропольском направлении.

В октябре РОВ захватили 253 км² территории Украины, что немногим больше показателя сентября, но по-прежнему почти в два раза меньше, нежели в июне, июле и августе. Пропорция же потерь оккупационных войск к захватываемым территориям составила уже 123 тела/1 км² – показатель, ставший среднестатистическим.

Напомню, что за три месяца летнего наступления российские оккупанты захватили 1 569 км², при этом потеряв 93 580 личного состава. Вследствие этого пропорция потерь к захватываемым территориям у РОВ в летний период составила 60 тел/1 км².

За первые два месяца осени армия России захватила 501 км², потеряв 59 740 л/с, что в пропорции составляет 119 тел/1 км².

С начала 2025 года РОВ захватили 3 365 км² при понесенных потерях 320 520, а пропорция потерь к захватываемым территориям составляет 93 тела/1 км², что остается хуже показателя 2024 года, но имеет тенденцию к повышению.

Низкие показатели потерь личного состава российских оккупационных войск являются следствием применения противником тактики малых групп, 2-3, 3-4 человека, отказа от крупных накатов личным составом. Борьба с такой тактикой требует высокой адаптивности, и перелома в этом вопросе у Сил обороны Украины пока не произошло.

Потери танков

В октябре российские оккупанты потеряли 93 танка, что выше показателей предыдущих трех месяцев.

Причину же низких показателей потерь боевой техники я неоднократно пояснял, а незначительный, но все же рост потерь обусловлен вынужденной мерой – плохие погодные условия мешают проводить ставшие уже привычными пехотные и мотоциклетные штурмы.

РОВ стали чаще применять танки в ходе штурмовых действий в составе механизированных колонн – отсюда и рост потерь.

Потери ББМ

В прошлом месяце российские войска потеряли 227 боевых бронированных машин, что так же, как и с танками, лучший показатель, чем в прошлых трех месяцах.

ББМ также стали чаще задействовать в механизированных штурмах, особенно на Добропольском направлении, что привело к росту потерь почти в четыре раза в сравнении с сентябрем.

Потери ствольной артиллерии

В октябре армия агрессора потеряли 749 единиц ствольной артиллерии, что стало худшим показателем с января 2025 года.

Примечательно то, что такая тенденция вызвана как сокращением количества артиллерии у РОВ ввиду истощения ресурсов, так и плохими погодными условиями, которые имели место в районах наиболее ожесточенных боевых действий.

Тем не менее очевидно, что суммарные потери в категории ствольной артиллерии, которые в 2025 году стали рекордными, привели эту компоненту к серьезнейшему истощению. И в 2026 году у РОВ с этими артсистемами будет наблюдаться критический дефицит.

Потери РСЗО

Потери реактивных систем залпового огня у РОВ в октябре составили среднестатистический показатель последнего полугодия – 23 единицы.

Не думаю, что в ближайшее время будут отмечены разительные изменения как в лучшую, так и в худшую сторону в этой категории. Несмотря на интенсивные поставки северокорейских РСЗО российским войскам, исправить кризис реактивных систем у РОВ это не помогло.

Потери ПВО

В течение октября РОВ потеряли 13 систем противовоздушной обороны, что также представляет собой уже давно устоявшийся, заурядный и среднестатистический показатель.

Потери автотранспорта

Интенсификация штурмовых действий РОВ в октябре привела к росту потерь не только ОБТ и ББМ, но и автомобильного транспорта – 2 917 единиц.

Следует отметить, что 2025 год стал рекордным по количеству потерь легких транспортных средств у РОВ, которые уже превысили 36 000 единиц!

Потери спецтехники

В прошлом месяце российские войска потеряли неизменно среднестатистическое количество единиц спецтехники – 17.

Выводы

В октябре 2025 года ухудшение погодных условий и необходимость активных боевых действий вынудили РОВ чаще задействовать боевую бронированную технику, что несколько увеличило показатели потерь врага. Тем не менее по большинству категорий они продолжают оставаться одними из самых низких с начала года.

С другой стороны, это позволяет говорить о реальном потенциале РОВ по каждой категории и подтверждает расчеты и ожидания возникновения у противника серьезного, и я бы даже не побоялся сказать, критического дефицита ствольной артиллерии в 2026 году.

Увы, актуальной остается проблема задействования РОВ малых штурмовых групп, что усложняет повышение показателя потерь личного состава противника.

В то же время оккупационные войска в 2025 году уже суммарно установили абсолютные рекорды по потерям легких автомобильных средств и ствольной артиллерии.

Демилитаризация и денацификация армии России проходит строго по плану.