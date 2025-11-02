Российские оккупанты стали чаще задействовать танки и ББМ, но это привело к росту потерь врага: анализ за месяц
В октябре 2025 года потери российских оккупационных войск показали незначительный, но рост показателей по всем категориям. Это обусловлено тем, что РОВ интенсифицировали боевые действия на ряде направлений и вернулись к нечастой практике наступления механизированными средствами.
Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".
Потери личного состава
В прошлом месяце РОВ лишились 31 250 человек, что немного выше сентябрьских и августовских потерь, но по-прежнему один из самых низких показателей с апреля 2024 года.
Этот рост стал следствием активизации армии страны-агрессора в районе Покровска, городских боев, а также тщетных попыток российского командования спасти провальную ситуацию на Добропольском направлении.
В октябре РОВ захватили 253 км² территории Украины, что немногим больше показателя сентября, но по-прежнему почти в два раза меньше, нежели в июне, июле и августе. Пропорция же потерь оккупационных войск к захватываемым территориям составила уже 123 тела/1 км² – показатель, ставший среднестатистическим.
Напомню, что за три месяца летнего наступления российские оккупанты захватили 1 569 км², при этом потеряв 93 580 личного состава. Вследствие этого пропорция потерь к захватываемым территориям у РОВ в летний период составила 60 тел/1 км².
За первые два месяца осени армия России захватила 501 км², потеряв 59 740 л/с, что в пропорции составляет 119 тел/1 км².
С начала 2025 года РОВ захватили 3 365 км² при понесенных потерях 320 520, а пропорция потерь к захватываемым территориям составляет 93 тела/1 км², что остается хуже показателя 2024 года, но имеет тенденцию к повышению.
Низкие показатели потерь личного состава российских оккупационных войск являются следствием применения противником тактики малых групп, 2-3, 3-4 человека, отказа от крупных накатов личным составом. Борьба с такой тактикой требует высокой адаптивности, и перелома в этом вопросе у Сил обороны Украины пока не произошло.
Потери танков
В октябре российские оккупанты потеряли 93 танка, что выше показателей предыдущих трех месяцев.
Причину же низких показателей потерь боевой техники я неоднократно пояснял, а незначительный, но все же рост потерь обусловлен вынужденной мерой – плохие погодные условия мешают проводить ставшие уже привычными пехотные и мотоциклетные штурмы.
РОВ стали чаще применять танки в ходе штурмовых действий в составе механизированных колонн – отсюда и рост потерь.
Потери ББМ
В прошлом месяце российские войска потеряли 227 боевых бронированных машин, что так же, как и с танками, лучший показатель, чем в прошлых трех месяцах.
ББМ также стали чаще задействовать в механизированных штурмах, особенно на Добропольском направлении, что привело к росту потерь почти в четыре раза в сравнении с сентябрем.
Потери ствольной артиллерии
В октябре армия агрессора потеряли 749 единиц ствольной артиллерии, что стало худшим показателем с января 2025 года.
Примечательно то, что такая тенденция вызвана как сокращением количества артиллерии у РОВ ввиду истощения ресурсов, так и плохими погодными условиями, которые имели место в районах наиболее ожесточенных боевых действий.
Тем не менее очевидно, что суммарные потери в категории ствольной артиллерии, которые в 2025 году стали рекордными, привели эту компоненту к серьезнейшему истощению. И в 2026 году у РОВ с этими артсистемами будет наблюдаться критический дефицит.
Потери РСЗО
Потери реактивных систем залпового огня у РОВ в октябре составили среднестатистический показатель последнего полугодия – 23 единицы.
Не думаю, что в ближайшее время будут отмечены разительные изменения как в лучшую, так и в худшую сторону в этой категории. Несмотря на интенсивные поставки северокорейских РСЗО российским войскам, исправить кризис реактивных систем у РОВ это не помогло.
Потери ПВО
В течение октября РОВ потеряли 13 систем противовоздушной обороны, что также представляет собой уже давно устоявшийся, заурядный и среднестатистический показатель.
Потери автотранспорта
Интенсификация штурмовых действий РОВ в октябре привела к росту потерь не только ОБТ и ББМ, но и автомобильного транспорта – 2 917 единиц.
Следует отметить, что 2025 год стал рекордным по количеству потерь легких транспортных средств у РОВ, которые уже превысили 36 000 единиц!
Потери спецтехники
В прошлом месяце российские войска потеряли неизменно среднестатистическое количество единиц спецтехники – 17.
Выводы
В октябре 2025 года ухудшение погодных условий и необходимость активных боевых действий вынудили РОВ чаще задействовать боевую бронированную технику, что несколько увеличило показатели потерь врага. Тем не менее по большинству категорий они продолжают оставаться одними из самых низких с начала года.
С другой стороны, это позволяет говорить о реальном потенциале РОВ по каждой категории и подтверждает расчеты и ожидания возникновения у противника серьезного, и я бы даже не побоялся сказать, критического дефицита ствольной артиллерии в 2026 году.
Увы, актуальной остается проблема задействования РОВ малых штурмовых групп, что усложняет повышение показателя потерь личного состава противника.
В то же время оккупационные войска в 2025 году уже суммарно установили абсолютные рекорды по потерям легких автомобильных средств и ствольной артиллерии.
Демилитаризация и денацификация армии России проходит строго по плану.