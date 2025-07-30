"Не просто машина, а бронированный щит": украинский воин рассказал, как роботизированный комплекс "РЫСЬ PRO" помогает на фронте. Фото
Наземный роботизированный комплекс "РЫСЬ PRO" активно используется украинскими военными на фронте. Этот отечественный робот помогает доставлять боеприпасы, воду, медикаменты и другие важные грузы в опасные зоны – туда, где передвижение человека слишком рискованное.
Об этом сообщила 36-я ОБрМП. Отмечается, что наземный роботизированный комплекс "РЫСЬ PRO" – это не просто техника, это настоящий герой нашего времени, созданный украинскими инженерами на колесной базе для дистанционного управления вооружением.
Что известно о наземном роботизированном комплексе "РЫСЬ PRO"
"РЫСЬ" – это не просто машина, это наш несокрушимый бронированный щит. Он позволяет нам сохранить самое ценное – жизни людей, ведь работает там, где пешком дойти чрезвычайно трудно, а тем более – идти с грузом в руках. Это наш защитник в горячих точках фронта", – рассказал оператор по кличке Амес.
Комплекс оснащен современной системой дистанционного управления, камерами ночного видения, навигацией и возможностью автономного движения. Благодаря колесной базе он хорошо маневрирует даже в сложных условиях.
Такие технологии – это уже не просто помощь, а серьезное преимущество на поле боя. В условиях войны логистика играет критическую роль, и "РЫСЬ PRO" позволяет поставлять все необходимое вовремя, не рискуя жизнью водителей или пехоты.
По словам военных, именно такие решения меняют правила игры.
"Это уже не просто война на выносливость – это война технологий. И мы имеем чем ответить", – отмечает Амес.
"РЫСЬ PRO" не просто возит – он бережет жизнь, заменяет человека там, где риск слишком высок. А еще – символизирует будущее украинской армии: умное, технологичное и эффективное. В условиях постоянной опасности это – настоящий прорыв, за которым стоит и победа, и сохраненная жизнь.
Что предшествовало
Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины беспилотный наземный комплекс PROTECTOR производства ООО "Украинская бронетехника"
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