"Не просто нехватка солдат, а циничный расчет": что задумала Россия на оккупированных территориях

Российские оккупанты не только проводят насильственную паспортизацию на захваченных территориях Украины, но и готовятся к отправке на фронт местных жителей. Ранее часом икс называли 2024 год, однако последние данные говорят о том, что это может произойти намного раньше.

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Оккупанты развертывают военкоматы

На временно оккупированных территориях юга Украины россияне уже полным ходом готовятся к мобилизации. В Херсонской и Запорожской областях идет развертывание военкоматов, однако уже сейчас россияне предупреждают мужское население о необходимости встать на учет в эти незаконные фейковые структуры.

По предварительным данным, с 2024 года воинский учет станет обязательным для жителей оккупированных территорий. В Центре национального сопротивления говорят, что следующим этапом станет принудительная мобилизация, как это уже происходит на востоке Украины и в Крыму. Однако по информации собеседников OBOZREVATEL, оккупационный режим готовит "сюрприз" уже этой осенью.

Выборы, которые Россия собирается незаконно провести в сентябре, в том числе и на захваченных территориях, станут среди прочего показателем мобилизационного ресурса: на какое количество потенциальных "бойцов" среди местных могут рассчитывать оккупанты.

"Говорят, что призывать (мобилизовать) будут только граждан РФ. Потому усилилось давление на местных жителей, чтобы все получили российское гражданство. Грозятся отказом в медицинской помощи, а также тем, что будут "депортировать" – но самое главное, что будут отбирать имущество", – рассказала OBOZREVATEL жительница Мелитополя.

По ее словам, многие боятся как раз этого – лишиться собственного жилья. В то же время и выехать с оккупированной территории без российского паспорта сейчас нереально. "Вот такой замкнутый круг", – говорит женщина.

По ее словам, есть среди населения, к сожалению, и те, кому, в принципе, все равно, чья тут власть – лишь бы их не трогали. Вот только воевать они не хотят: ни в ВСУ, ни в российской армии. "Но оккупантов это не волнует: уже сказали, что нужно отдать долг "защитившей их России", – поделилась жительница Мелитополя.

На оккупированной части Херсонской области также создают военкоматы, однако, в отличие от Запорожской, тут процесс идет медленнее.

Как сообщили OBOZREVATEL жители Херсона, которых оккупанты перед своим бегством из областного центра насильно "эвакуировали" на левый берег, украинцев уже "загоняют на учет".

Херсонка Ирина говорит, что ее семья остановилась в доме дальних родственников на побережье. "Это оккупированная территория, но мы живем очень изолированно, стараемся с чужими не общаться. Финансовой подушки нет, потому пока еще продолжаем жить с маленькими детьми у родственников – у них большой дом, и думаем, что делать дальше. Но моего мужа уже пригласили на "сверку данных". И это при том, что ни он, ни я не обращались за российским гражданством", – поделилась женщина.

Несмотря на заявления оккупационной власти, что "мобилизации не будет", местных жителей уже сейчас упорно зазывают "служить" – например, в "херсонский добровольческий отряд № 33 имени В.Ф. Маргелова".

"Хотят повязать кровью"

Сейчас оккупанты идут практически по тому же пути, что и в Донецкой, Луганской областях, а также в Крыму. Но если на Донбассе в 2022 году устраивали облавы на улицах и забирали на фронт всех поголовно мужчин, и неважно, с каким гражданством, то в Запорожской и Херсонской областях хотят создать некую иллюзию законности – призывать только россиян.

Собеседник OBOZREVATEL в украинской разведке говорит, что Россия готовит мобилизацию на оккупированных территориях не только из-за нехватки пушечного мяса.

"Это не просто нехватка солдат, а циничный расчет: оккупанты хотят повязать кровью местных жителей, разжечь ненависть к украинцам. И чем дольше территория оккупирована, чем больше семей напрямую затронет война – тем тяжелее будут последствия", – говорит офицер.

Тем не менее очень много жителей Запорожской и Херсонской областей надеются на скорое освобождение от российских захватчиков. И верят, что оккупанты обязательно ответят за все свои преступления.