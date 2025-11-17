Не растерялись: украинские воины взяли в плен оккупанта неработающим дроном. Видео

Украинские военные 118 бригады ТрО взяли в плен российского солдата на одном из направлений, когда сопровождавший его БпЛА не смог применить боекомплект. Инцидент произошел недавно в зоне ответственности подразделения, и операторы дронов действовали быстро, не давая оккупанту шансов убежать. Ситуация завершилась тем, что напуганный россиянин самостоятельно прошел к украинским позициям.

Информацию обнародовало "Милитарное комьюнити SPEAR Group B", которое также показало соответствующее видео на своей странице. В сообществе отметили, что дрон выследил оккупанта и почти был готов к поражению. "Боекомплект не сработал", – добавили авторы, объяснив, что солдат сразу показал готовность сдаваться.

Оккупанта обнаружил разведывательный дрон, который заметил движение и начал сближаться. Когда взрывчатка не сработала, россиянин остановился, поднял руки и жестами показал, что хочет сдаться. На видео видно, что он нервничал и даже крестился по дороге к украинским бойцам. Видимо, он не до конца верил, что его действительно проведут, а не ликвидируют.

Пока оператор проверял, нет ли у солдата оружия, другие военные готовились принять пленного. Эта небольшая сцена выглядела почти нереальной: дрон, летящий в нескольких метрах над головой врага, и россиянин, который идет по тропинке прямо к украинским позициям.

Как это работает

В последнее время украинские подразделения все чаще используют дроны не только для поражения, но и для контроля над ситуацией в поле. Известно, что оккупанты порой сдаются, как только видят над собой БпЛА с боеприпасом. И хотя на этот раз взрывчатка не сработала, результат был тот же – россиянина взяли живым, а украинская сторона пополнила обменный фонд.

Офицер ГО БАС "Феникс" старший лейтенант Вадим Сименишен в эфире 24 Канала объяснил, как такие операции обычно происходят. По его словам, солдату, который хочет сдаться, иногда сбрасывают бутылку воды и записку с инструкциями. Тот следует за дроном к украинским позициям, где его встречают. "Брать пленных с помощью БпЛА труднее, но это возможно", – сказал офицер.

Украинские воины и на этот раз сумели действовать быстро и четко. А операторы дронов еще раз доказали, что их работа – это не только о точных ударах, но и о иногда очень неожиданных операциях.

