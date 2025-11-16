Точность может возрасти в десять раз: ВСУ существенно повысили эффективность ударных FPV-дронов

Вооруженные Силы Украины начали активно использовать новую систему терминального наведения TFL-1. Использование этой системы на поле боя ознаменовало значительный прорыв в применении ударных FPV-дронов.

Как сообщает французское издание Le Monde, эта инновационная технология существенно повышает точность попаданий и позволяет преодолевать критические проблемы, связанные с радиоэлектронным противодействием (РЭБ) и сложным рельефом.

Автономный удар

Главное преимущество системы TFL-1 заключается в ее способности обеспечивать автономное наведение дрона на последних 400–500 метрах полета. На этом участке дрон часто теряет связь с оператором из-за работы вражеских средств РЭБ или попадает в зону, где связь блокируется рельефом. С TFL-1 искусственный интеллект берет управление на себя, самостоятельно направляя дрон к ранее захваченной цели, даже при полном отсутствии видеосигнала и телеметрии.

Военные, протестировавшие систему, отмечают, что это позволяет успешно поражать технику, спрятанную за складками местности или в условиях мощного РЭБ-подавления, где ранее атака была невозможна.

Функционал и доступность

Система TFL-1 уже сертифицирована Министерством обороны Украины и активно используется примерно 20 бригадами на передовой. Модуль имеет три основных режима работы: зеленый – ручное сопровождение оператором, красный – ИИ-наведение (нейросеть первого уровня), синий – второй уровень нейросети, оптимизированный для работы по военной технике.

При этом стоимость одного модуля TFL-1 составляет всего 50–100 долларов, что не превышает 10% от цены среднего ударного FPV-дрона. Такая доступность делает внедрение технологии максимально быстрым и массовым.

Дальнейшее развитие

Разработчики из The Fourth Law не останавливаются на достигнутом и уже работают над пятью следующими версиями системы, постепенно увеличивая автономность беспилотников. По мнению экспертов, такие инновации укрепляют лидирующие позиции Украины в области военных беспилотных технологий и являются ключевым фактором в повышении эффективности боевых действий.

На сегодняшний день стоимость системы TFL-1, согласно информации на сайте производителя, варьируется от 6 до 26 тыс. гривен в зависимости от камеры, которая используется в модуле.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия в этом году планирует произвести до 120 тыс. дешевых и разрушительных авиабомб. Среди этого количества могут быть около 500 новых бомб, которые смогут лететь на расстояние до 400 км.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!