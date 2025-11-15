Россия наращивает производство КАБов, которые смогут лететь на расстояние до 400 км – ГУР

Страна-агрессор Россия в этом году планирует произвести до 120 тыс. дешевых и разрушительных планирующих авиабомб. Среди этого количества могут быть около 500 новых бомб, которые смогут лететь на расстояние до 400 км.

Такие планы РФ указывают на значительный рост производства авиабомб, которые используют крылья, а иногда и двигатели, чтобы пролетать десятки и даже сотни километров до своих целей. Об этом в интервью Reuters заместитель главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Бомбы как инструмент террора

Представитель ГУР отметил, что после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Россия значительно увеличила производство вооружений, при этом её оборонные предприятия работают круглосуточно. Агентство Reuters отмечает, что не смогло проверить целевой показатель по производству российских бомб на 2025 год.

Скибицкий не сообщил, как он получил эту цифру, и не привел более ранних данных. В то же время данные украинской разведки указывают на значительный рост производства планирующих авиабомб, которые путинская армия использует для ударов по населенным пунктам.

РФ увеличивает дальность полета КАБ

Бомбы, дальность полета которых ранее оценивалась в 90 км, способны прорвать украинскую оборону, не отправляя самолеты за линию фронта, где они, очевидно, будут уничтожены. Скибицкий сообщил, что Россия запускает серийное производство новой авиабомбы, способны преодолевать расстояние до 200 км. Он добавил, что до конца этого года планируется изготовить около 500 единиц.

По его словам, Украина также полагает, что Россия работает над модификациями, которые позволят таким бомбам летать на расстояние до 400 км, что позволит Москве наносить удары по еще большему количеству украинских городов без использования ракет.

Напомним, в октябре российская армия резко усилила воздушные удары по Украине, используя рекордное количество управляемых авиабомб. В прошлом месяце враг применил более 5328 КАБов по позициям украинских войск и прифронтовым городам.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты продолжают применять новые авиационные средства поражения, в частности реактивные управляемые авиабомбы (УАБы), для ударов по территории Украины. Однако украинские системы ПВО способны перехватывать эти реактивные авиабомбы.

