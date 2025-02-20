Не Россия, а Украина будет решать, какие войска будут на ее территории, – Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказался о возможном отправлении в Украину миротворческого контингента как одной из гарантий безопасности. Он подчеркнул, что это дело только Украины, и Россия не имеет права решать, будут ли присутствовать иностранные войска на украинской территории.

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С таким заявлением глава польского МИД выступил 19 февраля в Брюсселе по итогам участия в слушаниях в рамках комитета Европарламента, передает Укринформ. Так министр ответил на возражение Кремля против присутствия войск НАТО в составе вероятного миротворческого контингента на территории Украины.

Сикорский отметил, что в этом и состоит вся суть сопротивления Украины, что государство может само принимать подобные решения.

"Весь смысл сопротивления Украины против российской агрессии говорит о том, что именно Украина будет решать, какие иностранные войска будут присутствовать – если вообще будут – на ее территории. Так что это дело Украины и отнюдь не России", – подчеркнул он.

Глава МИД Польши также отметил, что Европейский Союз будет продолжать политическую, военную и финансовую поддержку Украины в борьбе против российской агрессии независимо от того, что в этом смысле будут делать другие партнеры.

Кроме того, он заверил, что Европа будет придерживаться сохранения текущей политики по отношению к России и Беларуси, а также сосредоточится на укреплении безопасности и устойчивости ЕС и его партнеров.

Ранее в СМИ обнародовали план создания сил "успокоения" для Украины, рассматриваемый западными чиновниками. Речь идет о 30 тысячах миротворцев под руководством Европы, которые будут размещены в ключевых городах, кроме восточных. Также они будут защищать воздушное пространство и мониторить ситуацию на границе.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что его страна готова при необходимости разместить свои войска на территории Украины. Это может стать одной из гарантий безопасности Украины после подписания соглашения с Россией.

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