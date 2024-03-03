Не смогли преодолеть противотранспортный ров: в Одесской области пограничники задержали двух уклонистов-спринтеров. Видео

Украинские пограничники в Одесской области задержали двух уклонистов-бегунов, которые пытались пересечь государственную границу. Спринтеры не смогли преодолеть противотанковый ров – спустились в него, но выбраться уже не смогли.

Об этом сообщили в Telegram Государственной пограничной службы. Там отметили, что правоохранители некоторое время наблюдали за нарушителями из дрона, после чего протянули руку помощи.

На бегунов составлен админпротокол. Их дальнейшую судьбу решит суд.

Напомним, ранее в ГПСУ сообщили, что группа мужчин хотела пересечь границу Украины с Румынией, но попала в объектив фотоловушки, после чего их задержали пограничники. Пятеро мужчин в возрасте от 26 до 48 лет оказались жителями Черновицкой области.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 29 февраля пограничники в Одесской области задержали "блестящих" нарушителей границы. Чтобы быть незаметными для тепловизоров, четверо мужчин обмотались алюминиевой фольгой.

– Также в Одесской области уклоняющийся, пробираясь через лес, чтобы незаконно пересечь границу в соседнюю страну, наткнулся на волков. С испуга он залез на дерево и вызвал помощь.

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