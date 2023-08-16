Не спасся никто: ВСУ качественно накрыли оккупантов на их полигоне. Видео

Силы обороны Украины ударили по оккупационным войскам РФ в их тылу. По полигону, где захватчики собрались для проведения учебных стрельб, были нанесены точные удары из реактивной артиллерийской системы M142 HIMARS.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ. Там также показали кадры удара по полигону оккупантов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Силы обороны качественно отрабатывают по оккупантам, информацию о которых предоставили украинцы со временно оккупированных территорий", – говорится в сообщении.

Украинский БПЛА не смог запечатлеть момент прилета первой ракеты, потому что попал под действие вражеской РЭБ, однако видно, что над тем местом поднялся дым. Из 18 захватчиков 8 были ликвидированы, а еще 4 получили ранения.

Сразу после взрыва военные РФ подогнали машину, чтобы поскорее убраться из зоны поражения.

Те оккупанты, которым удалось выжить после первого удара HIMARS, решили спрятаться в учебном классе на полигоне. Именно по нему точно прилетела вторая ракета.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженным силам Украины удалось уничтожить российский ЗРК 9К35 "Стрела-10". Он был предназначен для контроля воздушного пространства и обнаружения воздушных целей на малых высотах.

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