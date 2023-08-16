Отработал дрон-камикадзе Switchblade 600: ВСУ в Донбассе уничтожили российский ЗРК Стрела-10. Фото

Вооруженным силам Украины удалось уничтожить российский ЗРК 9К35 "Стрела-10". Он предназначался для контроля воздушного пространства и обнаружения воздушных целей на малых высотах.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Досье шпиона". Поражение произошло 10 августа 2023 года (чтобы смотреть фото, доскролльте новость до конца).

"На фото – уничтоженный ЗРК 9К35 "Стрела-10", предназначенный для контроля воздушного пространства и обнаружения воздушных целей на малых высотах", – говорится в сообщении.

Как отметили в источнике, "Стрела" была ликвидирована 10-го августа 2023 года.

"По иронии судьбы (что, кстати, становится систематическим явлением), "Стрела" погибла от того, против чего и предназначена бороться. А именно от американского дрона-камикадзе "Switchblade 600", – добавили в источнике.

Поражение произошло на отрезке Марьинка-Новотроицкое, на территории, временно оккупированной ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На Донетчине, по данным СМИ, 5 августа был ликвидирован член влиятельного клана из Газы Рами Хайсама Мусы аль-Фарра, который воевал на стороне РФ. По одной из версий он погиб от ракетного удара, по другой – из-за взрыва реактивной гранаты.

– Оккупанты на Херсонщине сожгли брошенным окурком собственную САУ "Мста-С", но заявили, что гаубица якобы загорелась сама. Таким образом они надеялись избежать наказания.

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