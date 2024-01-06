Не способна установить преимущество в воздухе: разведка Британии указала на проблемы армии Путина с авиацией

Российская террористическая армия не способна установить преимущество в воздухе на войне в Украине. Существенный удар по стране-агрессору РФ нанесло уничтожение трех боевых самолетов Су-34 на юге Украины.

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После этого случая оккупанты существенно сократили использование тактической авиации. Об этом в соцсети Х, ранее известной как Twitter, сообщает военная разведка Великобритании.

В британской разведке отметили, что тактическая авиация российской армии играла ключевую роль в Херсонской области. Однако после уничтожения трех Су-34 захватчики существенно сократили количество боевых вылетов.

В ведомстве отметили, что оккупанты активно использовали авиацию для обстрела украинского плацдарма на левобережной части Херсонской области. После потери трех истребителей РФ прекратила пилотируемые операции на этом участке фронта до конца декабря 2023 года.

Британская разведка уверена, что за счет отсутствия воздушной поддержки попытки 18-й общевойсковой армии сухопутных войск РФ по захвату украинских позиций на Херсонщине провалились. В то же время там отметили, что сейчас РФ возобновила авиаудары по плацдарму ВСУ.

При этом количество боевых вылетов россиян существенно меньше, чем до потери трех бортов Су-24. В разведывательном ведомстве подчеркнули, что это демонстрирует неспособность России установить превосходство в воздухе и подрывает повседневные операции страны-агрессора.

Напомним, в Челябинске, РФ, на аэродроме "Шагол" в ночь на 4 января сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34. Эти самолеты оккупанты активно применяют для нанесения авиаударов по линии фронта и мирным городам Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 декабря ВСУ сбили на юге сразу три Су-34. В Воздушных силах назвали уничтожение бомбардировщиков результатом "блестяще спланированной операции". Стоимость одного такого самолета – не менее 50 млн долларов. РосСМИ заявили, что Су-34 были сбиты системой Patriot, когда летели бомбить Крынки на Херсонщине.

После потери самолетов оккупанты стали искать новые рубежи для пусков ракет, рассказали в Силах обороны юга. Ударов на южном направлении стало меньше, но плотность осталась прежней.

29 декабря в ВСУ рассказали, что РФ для нанесения авиаударов по линии фронта вновь задействовала истребители-бомбардировщики Су-34 и Су-35. За одни сутки почти на всех направлениях было зафиксировано по 2-3 авиаудара.

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