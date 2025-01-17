'Не стало смелого воина': от тяжелых ранений, полученных на фронте, умер отец троих детей с Волыни. Фото

Война с российским агрессором унесла жизнь защитника Украины Артема Петровского из Луцка. Воин 100-й ОМБр умер после продолжительного периода лечения от полученных на фронте ранений.

Видео дня

У Героя остались жена и трое детей. Трагическое известие о потере сообщил в Facebook его побратим Сергей Чуриков.

"Сегодня перестало биться сердце Артема Александровича Петровского. С конца апреля 2024 года он и его семья боролись за жизнь. Эта борьба завершилась…" – написал он 16 января.

Защитник был родом из Мариуполя. Жил с семьей в Луцке Волынской области. В мирной жизни работал мастером натяжных потолков. К Силам обороны присоединился в первый год полномасштабного российского вторжения, служил в рядах 100-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ.

Его друг и побратим отметил, что они вместе с еще несколькими лучанами воевали в Серебрянском лесу и на Авдеевском направлении под Очеретино. Артем получил ранение в 48-часовом бою в районе села Новокалиново.

После лечения и реабилитации воин вернулся на позиции на том же горячем направлении передовой. В боях он снова получил тяжелое ранение – под Керамиком Покровского района.

Долгое время врачи боролись за жизнь защитника, как и его родные, а также неравнодушные граждане, собиравшие средства на реабилитацию бойца. К сожалению, сердце Героя перестало биться.

"Не стало смелого воина, патриота, любящего отца троих детей. Легких облачков тебе, друг "Арчи". Я помню тебя", – добавил Сергей Чуриков, опубликовав совместное фото перед последним боевым выходом погибшего побратима.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кривом Роге простились с воином Александром Пинзаром, ушедшим из жизни после лечения в результате тяжелого ранения на фронте. Он защищал Украину с первого года полномасштабной войны, за преданную службу получил несколько наград.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!