'Не стоит делать далеко идущих выводов': Огрызко объяснил, с какой целью представителей РФ будут привлекать к переговорам

Представителей страны-агрессора России могут привлекать к переговорам, например, в вопросах, касающихся обмена пленными. Если не прямо, то через посредников, этот вопрос придется обсуждать, поскольку наши воины находятся на российской территории.

Об этом сказал дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире OBOZ.Talk в четверг, 6 июня. Так он ответил на вопрос относительно информации издания Bloomberg, которое заявило, что Саммит мира в Швейцарии будет направлен на то, чтобы проложить путь к привлечению российских чиновников к предстоящим переговорам.

"Есть одна тема, которая называется обмен пленными. Можно ли без привлечения России эту тему решить? Нельзя. Потому что есть, к сожалению, определенное количество украинских военнослужащих, которые являются военнопленными и находятся в России. Поэтому, безусловно, с Россией придется, если не прямо, то через посредников вести переговоры. Это и есть уже привлечение", – сказал он.

Кроме того, по словам Огрызко, россиян можно было бы привлекать к разговору о продовольственной безопасности. Если пойдет разговор о чем-то, что для Украины будет выгодно, то это необходимо использовать.

"После того, как Россия вышла из зерновой сделки, мы неплохо экспортируем зерно по всему миру и обходимся без РФ. Если там что-нибудь предложат такое, что будет нам выгодно, то в конечном счете, опять же, то, что нам выгодно, мы должны брать. А чем оно будет – посмотрим. Это будет уже видно после конкретных переговоров в рабочих группах. Сейчас я бы не стал делать какие-то далеко идущие выводы", – отметил дипломат.

Он выразил убеждение, что никаких территориальных уступок со стороны Украины ни на одном из фронтов быть не может. Иначе это означает, что агрессор имеет право убивать, насиловать и уничтожать.

Это, по мнению эксперта, отлично понимают все западные лидеры и даже в странах Глобального Юга.

"Представьте себе ту самую Африку, где когда-то давно границы проводили по линейке, посмотрите на то, что там особенно в северной части. Там уже куча проблем, которые могут взорваться в один момент, если одна страна почувствует, что она может менять границы другой. Поэтому, думаю, что так далеко ситуация не зайдет", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, время, когда Украине указывали и уговаривали ее на какие-то действия, уже истекло, считает дипломат Владимир Огрызко. Поэтому во время ближайших встреч президента Владимира Зеленского с главой США Джо Байденом не будут подниматься вопросы об уступках Москве со стороны Киева.

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