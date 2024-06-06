Время, когда Украине указывали и уговаривали на какие-то действия, уже прошло, считает дипломат Владимир Огрызко. Поэтому во время ближайших встреч президента Владимира Зеленского с главой США Джо Байденом не будут подниматься вопросы об уступках Москве со стороны Киева.

Таким мнением бывший министр иностранных дел нашей страны поделился в интервью OBOZ.Talk. "Я думаю, что это не в интересах Байдена, это не в интересах Украины и вряд ли кто-нибудь в Украине может поддержать такую ​​перспективу", – сказал Огрызко.

"Несмотря на то, что иногда за спиной слышно какой-то шепот – это дело тех, кто шепчет, но не Украины. Мы уже вышли из той ситуации, когда слушали и брали под козырек то, что для кого-то было удобно, выгодно и не создавало проблем", – считает он.

Потому что сегодня агрессия России – это проблема не только для Украины, но и для Запада в первую очередь, "который дал возможность этой дикой стране подняться". На действия Кремля Запад 30 лет не обращал никакого внимания. "Теперь нужно наконец-то реагировать", – отметил дипломат.

Он ожидает, что президенты Украины и Америки будут обсуждать в первую очередь разрешение бить по территории России. Огрызко заявил: подобные атаки необходимо проводить "сколько нужно и там, где это нужно". "Иначе это будет напоминать сражение боксеров, где один имеет право использовать все свои возможности, а другой боксирует с одной рукой", – сказал он.

Дипломат считает, что в этом плане даже республиканцы могут давить на Байдена.

"Поэтому я думаю, это будет тема номер один. Вторая тема будет, безусловно, о перспективах после Саммита мира, который состоится в Швейцарии", – предположил эксперт.

Он надеется, что Штаты "выступят с мощной политической поддержкой этого мероприятия", укажут, что большинство стран мира собрались именно на предложение Украины и поэтому это успех для нашей страны при любых обстоятельствах. Будет ли на встрече принята какая-нибудь резолюция – это уже следующий вопрос.

"Мы знаем, что когда собираются представители более чем половины мира, то написать конкретную резолюцию практически невозможно, она все равно будет в основном иметь общие положения. А вот что будет после этого? Это уже действительно результат работы тех технических групп, которые соберутся и будут работать по, как минимум, тем трем направлениям, которые сегодня определены. А может, будет что-то другое, могут быть еще дополнительные какие-то темы, которые постепенно станут темой для обсуждения", – сделал прогноз Огрызко.

Но, как добавил он, Россия на конкретные предложения, скорее всего, "не согласится до тех пор, пока ее не заставят".

"А средством принуждения будут не резолюции саммита, а успешные действия украинских военных. Вот то, что мы должны понимать, не строить себе розовые замки и иллюзии", – подытожил экс-министр.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, на Глобальном саммите мира в Швейцарии будут подниматься вопросы возвращения детей в Украину и обеспечения продовольственной безопасности. Единственная страна, которую можно обвинять в подобных нарушениях, – государство-террорист Россия.

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