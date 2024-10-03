Не теряя времени: в полиции показали, как спасали людей после удара РФ по многоэтажке в Харькове. Видео
Российские оккупационные войска вечером в среду, 2 октября, управляемыми авиабомбами обстреляли жилые районы Харькова. Одной из авиабомб россияне попали в многоэтажку.
Одними из первых на место вражеской атаки прибыли патрульные полицейские. Видео из нагрудной камеры одного из них опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Патрульные помогали раненым и эвакуировали жителей из поврежденных квартир многоэтажки.
"Вместе со спасателями мы оказывали помощь раненым и эвакуировали людей из разрушенных квартир. Не пренебрегайте сигналами тревоги! Берегите себя и близких!" – сообщил Белошицкий.
В результате обстрела пострадали 12 человек, включая трехлетнего ребенка. Также были повреждены близлежащие здания, поликлиника и не менее 14 автомобилей, в самой многоэтажке начался пожар, который ликвидировали экстренные службы.
Как сообщал OBOZ.UA, вечером 2 октября российская террористическая армия нанесла очередные удары по Харькову. Своей целью путинская армия в очередной раз избрала многоэтажный жилой дом. В результате обстрела среди мирных жителей есть пострадавшие, но, к счастью, обошлось без жертв.
Ранее сообщалось, что террористические войска РФ утром 3 октября нанесли авиаудар по селу в пригороде Харькова. В результате действий агрессора пострадали трое мирных жителей.
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