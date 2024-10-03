Оккупанты утром ударили по пригороду Харькова: пострадали три человека. Фото и видео

Террористические войска РФ утром 3 октября нанесли авиаудар по селу в пригороде Харькова. В результате действий агрессора пострадали трое мирных жителей.

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Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура. Прокуроры показали кадры с последствиями военных преступлений россиян.

По данным следствия, оккупанты ударили по селу Черкасская Лозовая Малоданиловской громады около 05:25 в четверг.

В населенном пункте повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. На месте обстрела возник пожар.

Двое мужчин и женщина подверглись острой реакции на стресс. Пострадавшим оказали необходимую помощь.

При процессуальном руководстве Дергачевской окружной прокуратуры Харьковщины начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"Прокуроры и следственные полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования преступлений, совершенных российскими военными", – отметили в прокуратуре.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 октября оккупанты ударили авиабомбой по жилой многоэтажке в Харькове. В результате атаки пострадали 12 человек, среди них ребенок.

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