Не только длиннее, но и 'толще': в Украине впервые официально показали ракету 'Длинный Нептун' с дальностью поражения в 1000 км. Фото

В Украине впервые официально показали дальнобойную ракету "Длинный Нептун", которая осуществляет поражение вражеских целей на расстоянии 1000 км. Ее боевое испытание состоялось еще в марте 2025 года.

Об этом сообщает Defence Express. Там отметили, что о разработке ракеты было известно в ноябре 2023 года, однако ни одного фото данного вооружения не обнародовали.

"На День Независимости Украины на официальном аккаунте госпортала "Оружие" вышло видео на котором, скорее всего, он ("Длинный Нептун". – Ред.) и демонстрируется, вместе с другими образцами украинского вооружения. Потому что других объяснений, что это может быть за ракета, с Х-образными складывающимися крыльями нет. В самом видео она никак не именуется", – указано в сообщении.

Что известно о ракете "Длинный Нептун"

Также возможно сравнить изображение "Длинного Нептуна" с его первой противокорабельной версией Р-360. В частности, ракета предназначена для поражения наземных целей. Ее центральная часть фюзеляжа стала шире – диаметр увеличили с 38 до примерно 50 сантиметров. То есть новая версия не только длиннее, но и "толще", что, вероятно, связано с необходимостью разместить больше топлива.

При этом носовая часть осталась той же ширины. Хвостовая секция с двигателем претерпела минимальные изменения и может служить "опорной точкой" для определения пропорций. По этому расчету длина "Длинного Нептуна" превышает 6 метров (без пускового ускорителя), что примерно на 1,5 метра больше, чем у Р-360.

Кроме того, увеличилась площадь крыльев и хвостового оперения, чтобы уравновесить более высокую стартовую массу. Если в предыдущей версии боевая часть весила 150 кг, то точные характеристики обновленной модификации пока неизвестны.

Напомним, в Украине представили крылатую ракету "Фламинго" дальностью 3000 км. Ее запустили в серийное производство. Эти ракеты способны атаковать цели почти по всей территории России, включая Сибирь и Дальний Восток.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение шести месяцев 2025 года Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках почти три десятка новых образцов наземных роботизированных комплексов и дистанционно управляемых боевых модулей украинского производства. Это на треть больше, чем в прошлом году.

